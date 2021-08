Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h30 - 125 novas infeções na China



A China anunciou ter identificado, nas últimas 24 horas, 125 casos de Covid-19, dos quais 94 por contágio local, quase todos nas províncias de Henan e Jiangsu.



Henan, no centro do país, detetou 41 infeções. A província de Jiangsu, no leste, onde teve início o atual surto, diagnosticou 38 casos.



Os restantes casos locais repartem-se pelas províncias de Hunan (12) e Hubei (três), ambas no centro do país, indicou a Comissão de Saúde da China.



Os demais 31 positivos foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior nos municípios de Xangai (leste) e Pequim (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Sichuan (centro), Mongólia Interior (norte), Zhejiang (leste) e Shaanxi (centro).



7h24 - Dois dias de luto no Chile



O Presidente chileno decretou dois dias de luto nacional para segunda-feira e terça-feira da próxima semana, em memória das mais de 36 mil vítimas mortais da pandemia naquele país.



O anúncio de Sebastián Pinera foi feito durante uma cerimónia na Praça Central da Cidade em Santiago do Chile, onde 460 luzes foram acesas em memória dos mortos.



"É tempo de unir os nossos corações e vontades para superar esta pandemia e ser inspirado pelo testemunho e exemplo daqueles que não sobreviveram", afirmou o Chefe de Estado.



7h01 - Ponto de situação





O Presidente da República não revela ainda a sua opinião sobre uma eventual terceira dose da vacina contra Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que essa é uma decisão do Governo.O Chefe de Estado avisa, todavia, que é importante ter em atenção a imunidade de quem já foi vacinado há alguns meses. É o caso dos professores. Marcelo manifesta-se preocupado, desde logo, com a abertura do ano escolar.O Presidente apela à vacinação dos jovens dos 16 e 17 anos e lembra os argumentos na Alemanha para vacinar os grupos etários mais jovens.Um grupo de investigadores portugueses diz que será inevitável uma terceira dose da vacina, porque os anticorpos caem a pique três meses após a vacinação.O surto de Covid-19 no lar da Santa Casa de Proença-a-nova provocou duas vítimas mortais. E fez disparar a incidência no concelho.No lar de idosos em Almodôvar onde surgiu também um surto teme-se que aumentem os casos positivos.Já morreu uma pessoa e 40 estão infetadas.