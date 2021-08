Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





8h27 - Imunidade de grupo só se atinge com 85% da população vacinada, alerta Ordem dos Enfermeiros



A Ordem dos Enfermeiros alerta que a "imunidade de grupo só se atinge com 85 por cento da população vacinada" e, por isso, "está contra fim da máscara em outubro".



Numa nota à comunicação social, a OE expressa estar preocupada "com a mensagem de falsa segurança que está a ser passada, face aos dados actuais da Covid-19 em Portugal, e recorda que a OMS reviu, em maio, a percentagem para se atingir a imunidade de grupo".



"Devido às novas variantes, o patamar para se atingir a imunidade de grupo deve ser entre os 80 por cento e os 85 por cento de população com a vacinação completa", lê-se na nota. "Isso mesmo foi revelado pelo director de emergências sanitárias da OMS, Mike Ryan, a 25 de Maio, quando surgiu a variante Delta, que é agora predominante em Portugal: 'Os estudos indicam que é necessário que mais de 80 por cento de uma comunidade esteja imunizada para interromper a transmissão'".



A entidade relembra ainda que, "apesar das vacinas, a imunidade de grupo não chegará durante o ano de 2021".



"Tendo em conta estes dados, e face à situação actual em Portugal, além da incerteza que marca a evolução da Covid-19, com várias questões que aguardam por maior evidência científica, a OE manifesta-se desde já contra o fim da máscara em Outubro, independentemente dos números finais de Agosto e Setembro, visto que nesse mês tem início a época gripal e é necessário preparar o Inverno".



"A OE considera, por isso, que é prematuro falar em imunidade de grupo e no fim da obrigatoriedade da máscara".











8h15 - Polícia italiana desmantela rede que fabricava certificados digitais covid-19 falsos



Desde sexta-feira, que o documento é obrigatório para aceder a locais públicos, em Itália. A venda era feita na internet, e a polícia identificou milhares de utilizadores que colocavam à venda certificados sanitários falsos.

7h56 - Primeiro-ministro timorense pediu auditoria e inspeção a caso de vacinas danificadas



O primeiro-ministro timorense solicitou ao inspetor-geral do Estado uma investigação ao incidente de junho num hospital que levou ao uso de centenas de vacinas alegadamente alteradas por não respeitarem a cadeia de frio.



"O senhor primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, fez um despacho a 06 de agosto, para que o inspetor-geral do Estado, em coordenação com a Organização Mundial de Saúde (OMS), fizesse uma auditoria e investigação para apurar o que aconteceu no HNGV [Hospital Nacional Guido Valadares]", disse hoje no parlamento o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães. "O inspetor-geral do Estado e OMS [Organização Mundial de Saúde] estão a fazer investigação e quando houver resultados informaremos os distintos deputados", explicou.



Fidelis Magalhães anunciou a investigação no debate no Parlamento Nacional que reuniu de forma extraordinária o plenário para confirmar a autorização, dada pela Comissão Permanente, para a declaração do estado de emergência devido à covid-19.







7h39 - Arkansas a braços com hospitais cheios



O Estado norte-americano do Arkansas atingiu nas últimas horas um novo máximo de hospitalizações por causa da Covid-19: estão internadas 1376 pessoas.



7h29 - Índia com menor número de infeções diárias desde março



As autoridades sanitárias da Índia reportaram 28.204 casos de infeção em 24 horas. É o número diário mais reduzido desde 16 de março.



O total acumulado de infeções desde o início da pandemia atingiu 32 milhões.



Morreram, em 24 horas, 373 pessoas, para um total de 428.682.



7h14 - China deteta 143 novos casos



A China anunciou ter identificado, em 24 horas, 143 casos de Covid-19, dos quais 108 por contágio local, detetados nas províncias de Jiangsu, Henan, Hubei e Hunan. É p maior número diário desde janeiro.



A província de Jiangsu, no leste, onde começou o atual surto, diagnosticou 50 casos. Henan, no centro da China, detetou 37.



Os demais casos locais distribuíram-se pelas províncias de Hubei (15) e Hunan (seis), ambas no centro do país.



Os restantes 35 positivos foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior no município de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Fujian (sudeste), Sichuan (centro) e Shaanxi (centro).



6h58 - Ponto de situação







Autoridades apelam à vacinação dos jovens

Portugal vai receber esta semana mais 925 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Na segunda-feira chegaram mais 659 mil doses da vacina da Pfizer.

Mais de meia centena de surtos em lares

Estão identificados 56 surtos de Covid-19 em lares de idosos. Desde a semana passada, morreram quatro utentes: dois numa instituição de Almodôvar e outros dois em Proença-a-Nova.

O quadro em Portugal

O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de segunda-feira, reportou mais 18 mortes associadas à Covid-19.



Em 24 horas, foram registados 1904 novos casos.



Estavam ontem internadas mais oito pessoas, para um total de 857. Em unidades de cuidados intensivos mantinham-se 189 doentes.

O quadro internacional

A pandemia provocou pelo menos 4.294.735 mortes em todo o mundo, entre mais de 202,8 milhões de infeções, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.





