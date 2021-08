Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Algumas medidas poderão até ser antecipadas. Isto porque a meta de 70 por cento da população com a vacinação completa foi atingida duas semanas mais cedo. O Governo prepara-se para anunciar novas medidas sobre o desconfinamento. Está marcada para esta sexta-feira uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros. Perante este cenário, o Governo poderá levantar já algumas restrições.

O que pode estar em cima de mesa

Tendo em conta o plano apresentado pelo Governo, com 70 por cento da população vacinada a lotação de diferentes espaços pode ser aumentada: tanto espetáculos culturais como casamentos e restaurantes deverão passar a poder receber mais pessoas.



No mesmo sentido, o Executivo pode anunciar também o fim do limite de lotação nos transportes públicos.



Em relação ao uso de máscara, não deverá haver para já quaisquer alterações.

Na quinta-feira, entrevistada na SIC, a ministra da Saúde não quis pronunciar-se sobre a posição do Parlamento em relação ao eventual levantamento do uso obrigatorio de máscara. Ainda assim, Marta Temido considera que Portugal está em condições de dar um passo em frente no desconfinamento.

Os números da vacinação

Portugal continental tem já 70,6 por cento da população com a vacinação completa. Foram administradas 6,9 milhões de doses.



Foi inoculada com a primeira dose 77,02 por cento da população, o correspondente a 7,6 milhões de pessoas.



Estima-se que no início de setembro 85 por cento da população tenha uma dose e no final do mês complete a vacinação.



Em território continental, foram já administradas 13.270.000 doses da vacina contra a Covid-19. São os dados mais recentes do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

Variante Delta obrigou a novos cálculos

O coordenador do plano de vacinação anunciou uma nova meta para a imunidade de grupo: 85 por cento da populaçao vacinada.



Em entrevista à RTP, o vice-almirante Gouveia e Melo explicou que, apesar de já se ter atingido os 70 por cento, a variante Delta obrigou a fazer novos cálculos.

Gouveia e Melo diz esperar que o ritmo de vacinação volte a acelerar já no final do mês. O vice-almirante considera que as férias são, nesta altura, o principal entrave à vacinação.

O quadro em Portugal

O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quinta-feira, reportou mais 12 mortes associadas à Covid-19.



Havia ontem a registar 2554 novos casos de infeção, a maioria no Norte



Os índices de incidência e transmissibilidade subiram ligeiramente: a taxa de tramissão aproxima-se agora do 1.



Nos hospitais, havia menos sete internados em enfermaria e mais dois em cuidados intensivos.