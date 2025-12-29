1.ª Liga
FC Porto
Líder FC Porto recebe AVS no duelo entre extremos da I Liga
O líder FC Porto recebe esta segunda-feira o AVS, último classificado, no derradeiro encontro da I Liga de futebol em 2025, no qual os dragões procuram manter a distância para o Sporting e aumentar o fosso para o Benfica.
A partir das 20h15, no Estádio do Dragão, os portistas tentam alcançar a oitava vitória consecutiva no campeonato, que lhes permita segurar os cinco pontos de vantagem sobre os leões, segundos classificados, além de colocar em dez pontos a diferença para as águias, terceiras, que empataram em Braga no domingo.
O conjunto de Francesco Farioli terá pela frente a única equipa que ainda não venceu qualquer partida na I Liga e está afundada no último posto, sendo que já vai no terceiro treinador da temporada, João Henriques, que sucedeu a João Pedro Sousa e José Mota.
A 16ª jornada, a penúltima da primeira volta da I Liga, só ficará concluída no dia 11 de janeiro, com os jogos Nacional-Santa Clara e Moreirense-Tondela.
Jogos e resultados
Sábado, 27 de dezembro
Famalicão - Estrela da Amadora, 2-3
Estoril Praia - Alverca, 4-1
Domingo, 28 de dezembro
Casa Pia - Vitória de Guimarães, 0-0
Arouca - Gil Vicente, 2-2
Sporting de Braga - Benfica, 2-2
Sporting - Rio Ave, 4-0
Segunda-feira, 29 de dezembro
FC Porto - AVS, 20h15
Domingo, 11 de janeiro de 2026
Nacional - Santa Clara, 15h30
Moreirense - Tondela, 18h00
