08h16 - Jovens entre 12 e os 15 anos começam hoje a ser vacinados



A DGS admite que o número de inscrições está aquém do desejado, por isso, a modalidade Casa Aberta também está disponível para os jovens dos 12 aos 15 anos. Não exige marcação mas os horários são limitados e é preciso tirar uma senha digital através do portal do Ministério da Saúde.



É o primeiro de dois fins de semana dedicados a esta faixa etária. Para hoje e amanhã estão inscritos cerca de um quarto dos 400 mil adolescentes destas idades.



05h08 - Coordenador defende confinamento em Timor-Leste para evitar colapso do sistema de saúde





Timor-Leste deveria fazer confinamento em todo o país, para reduzir a transmissão da variante Delta da covid-19 e evitar o "risco real" do colapso do sistema de saúde, disse hoje um dos coordenadores da resposta à pandemia.



"As medidas de saúde publica que estão a ser implementadas não são suficientes. É preciso uma decisão de confinamento geral obrigatório nas próximas semanas, e seria bom em todo o país, para dar tempo ao pessoal de saúde a trabalhar", disse Rui Araújo, um dos coordenadores do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), em entrevista à Lusa.



"Se todos os [casos] positivos fossem ligeiros, sem necessidade de hospitalização, ainda se podia tolerar. Mas se o número continuar a aumentar exponencialmente, nas próximas semanas, creio que o sistema vai ao colapso. É um risco real", afirmou.



Rui Araújo, ex-primeiro-ministro e ex-ministro da Saúde, admite que o confinamento é "uma decisão difícil", quando se tenta equilibrar a questão da recuperação socioeconómica do país e eventuais restrições em termos de medidas de saúde pública.





04h31 - China deteta 20 novos casos, quatro por contágio local



A China identificou 20 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, quatro dos quais por contágio local, indicou hoje a Comissão de Saúde do país.



Os quatro casos locais foram detetados no município de Xangai (leste) e nas províncias de Hubei (centro) e Jiangsu (leste), onde começou o atual surto.



Os restantes 16 casos dizem respeito a viajantes oriundos do exterior, diagnosticados nos municípios de Pequim (norte), Xangai (leste) e Tianjin (nordeste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Fujian (sudeste), Mongólia Interior (norte), Yunnan (sudoeste) e Zhejiang (leste).



As autoridades de saúde também diagnosticaram 20 infeções assintomáticas, todas importadas, embora Pequim não as conte como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.



A Comissão de Saúde da China indicou que 51 pacientes tiveram alta, com o número total de infetados ativos na China continental a fixar-se em 1.786, incluindo 33 em estado grave.