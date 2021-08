Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h05 - Índia vacinou 10 milhões de pessoas num dia



Em apenas um dia, a Índia vacinou 10 milhões de pessoas contra a Covid-19. Um número recorde, numa altura em que o país combate, uma anunciada nova onda da pandemia.



O primeiro-ministro do país elogiou o "feito memorável" alcançado esta sexta-feira, no que diz ser uma campanha de vacinação de sucesso.



Desde o início da vacinação, em janeiro, apenas 15% da população recebeu duas doses.

O número de novas infeções diárias aumentou. Chegou aos 46 mil este sábado.

A Índia continua a ser o segundo país mais afetado, depois dos Estados Unidos, com mais de 32 milhões de Casos de Covid e mais de 437 mil mortes.









8h31 - China soma um novo caso por contágio local e 20 "importados"



A China anunciou hoje que foram diagnosticados 21 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo um por contágio local, detetado na província de Yunnan, no sudoeste do país.



Os 20 restantes casos foram detetados em viajantes oriundos do exterior nos municípios de Xangai (leste) e nas províncias de Yunnan (sudoeste), Guangdong (sudeste), Shanxi (centro), Liaoning (nordeste), Fujian (sudeste), Henan (centro) e Sichuan (sudoeste).



A Comissão de Saúde da China indicou que, até à meia-noite local (17:00 de sexta-feira em Lisboa), o número total de infetados ativos no país se fixou em 1.345, entre os quais dez em estado grave.



Desde o início da pandemia, 94.786 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4.636 doentes.







8h00- Mais de 86 mil jovens devem ser vacinados este fim de semana







Mais de 86 mil jovens dos 12 aos 17 anos devem ser vacinados contra a Covid-19 este fim de semana.



O Coordenador do Plano de Vacinação prevê que este sábado e domingo, com a modalidade casa Aberta, Portugal possa chegar aos 180 mil vacinados neste grupo etário.



Caso se concretize esta previsão, será possível atingir os 85% da população com a primeira dose já na próxima semana.









Ponto da situação





A Covid-19 provocou pelo menos 4.472.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 214,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.



Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.703 pessoas e foram contabilizados 1.030.791 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.



A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.