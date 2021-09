Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h43 - Médicos de Saúde Pública apelam à manutenção do uso de máscara quando não for possível o distanciamento









"Não se descuidem. A máscara tem-se revelado um equipamento de proteção muito eficaz. E quando usado da forma correta evita muitos casos de transmissão da doença Covid", frisou em entrevista ao Bom Dia Portugal.



Para Gustavo Tato Borges no inverno "o uso de máscara vai ser relativamente regular na rua. Porque as pessoas vão voluntariamente aderir àquilo que vai proteger a sua saúde e saúde dos mais frágeis".

8h10 - Infarmed manda retirar do mercado máscaras com marcação CE indevida



O Infarmed mandou suspender a comercialização e retirar do mercado nacional uma máscara de proteção facial do fabricante BesilChem LLP por não estar comprovado o cumprimento de todos os requisitos legais europeus, anunciou a autoridade do medicamento.



Em comunicado, o Infarmed diz que a “Máscara Facial 3Ply Tipo II”, modelo M3PII, do fabricante BesilChem LLP, ostenta a marcação CE indevidamente pois não existe evidência de cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis a nível europeu, incluindo o facto de a documentação técnica se encontrar incompleta.



Por isso, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde mandou suspender a comercialização e retirar do mercado nacional esta máscara e acrescenta que as entidades que disponham de unidades deste dispositivo médico “não as devem utilizar e devem entrar em contacto com o mandatário”.







7h45 - Ministros da Saúde do G20 apoiam acesso a vacinas por países carenciados





Os ministros da Saúde do G20 acordaram por unanimidade reforçar o envio de vacinas e outros recursos para os países mais carenciados na imunização das suas populações para a pandemia de covid-19.







"Elaborámos um documento com muitos pontos, o "Pacto de Roma", que foi assinado por todos os países, explicou o ministro da Saúde de Itália, Roberto Speranza, falando na capital italiana na segunda-feira, no final da reunião dos ministros da saúde do G20, que integra as 19 maiores economias do Mundo e União Europeia.







Questionado sobre como se concretizará este acesso global, Roberto Speranza limitou-se a responder que serão enviados mais recursos e mais vacinas do que atualmente para os países mais necessitados.







Sem entrar em mais detalhes, Speranza acrescentou que a quantidade de recursos será definida numa próxima reunião que juntará os ministros da Saúde e da Economia do G20, que deverá realizar-se antes da grande cimeira de líderes, marcada para 30 e 31 de outubro em Roma.





7h20 - Vietname condena homem a cinco anos de prisão por "espalhar" vírus







Um tribunal vietnamita condenou, na segunda-feira, um homem a cinco anos de prisão por violar as leis antipandemia em vigor e "espalhar" o vírus da covid-19.





Durante uma única sessão do julgamento, o tribunal da província de Ca Mau (sul) declarou Le Van Tri, de 28 anos, culpado de "propagação de doenças infecciosas graves a outros", disse a agência de notícias vietnamita (VNA) estatal.







De acordo com o tribunal, o réu interrompeu uma quarentena obrigatória de 21 dias em julho, ao deixar a cidade de Ho Chi Minh (antiga Saigão, no sul) e infetar oito pessoas, uma das quais morreu.Marcelo Rebelo de Sousa admite promulgar o fim do uso obrigatório de máscara na rua, mas avisa que quem, em consciência, a queira continuar a usar tem que ver essa sua liberdade reconhecida.O uso de máscara na rua vai deixar de ser obrigatório a partir de domingo.PS e PSD estão de acordo e já garantiram que não vão propor a renovação.A atual lei deixa de estar em vigor a partir do próximo dia 12 de setembro.A China passou a exigir que os viajantes oriundos de Portugal cumpram uma quarentena de 21 dias antes de partirem para o país asiático, informou hoje a embaixada chinesa em Lisboa, numa medida inédita de prevenção da covid-19.As embaixadas da China na Bélgica, Rússia, Egito e Peru emitiram comunicados semelhantes, impondo uma quarentena no país de origem, a que se soma outra quarentena na chegada à China, de pelo menos 14 dias.A China, à semelhança de outros países, já exigia que qualquer pessoa que viajasse do exterior cumprisse um período de quarentena à chegada, mas uma quarentena obrigatória antes de embarcar é um requisito inédito.“Todo o pessoal de empresas com capital chinês deve ser colocado em quarentena, com 21 dias de antecedência, e fornecer certificados de quarentena carimbados pelas respetivas empresas”, lê-se no comunicado difundido no portal oficial da embaixada da China em Lisboa.“Tripulantes que tenham desembarcado em Portugal e pretendam embarcar com destino à China devem ser colocados em quarentena, em Portugal, por pelo menos 14 dias, devendo os certificados de quarentena ser emitidos pelas companhias aéreas”, acrescenta a mesma nota.No caso de Portugal, o único voo direto para a China, operado pela companhia aérea Beijing Capital Airlines, tem como destino a cidade chinesa de Xi’an, que exige 21 dias de quarentena a quem chega do exterior, num hotel designado pelas autoridades, e mais sete dias posteriores na respetiva residência na China.Os passageiros devem ainda apresentar o certificado de vacinação ou o certificado de teste de antigénio negativo. Para além de um daqueles dois certificados, o passageiro deve apresentar os resultados negativos dos testes de ácido nucleico PCR e de anticorpos IgM.