8h12 - Discotecas opõem-se a testes realizados à porta











A Associação que representa as discotecas aceita a exigência do certificado digital mas diz que, assim sendo, os testes à porta não fazem sentido.

8h00 - Lisboa. Estabelecimentos em Santos passam a encerrar mais cedo





Na zona de Santos em Lisboa, os estabelecimentos vão passar a encerrar mais cedo. A decisão foi tomada pela Junta de Freguesia da Estrela depois de uma reunião com os empresários.







Entre quinta-feira e domingo todos os estabelecimentos vão fechar às 23h00. A antecipação do encerramento deve-se aos ajuntamentos noturnos dos últimos tempos, alguns com milhares de pessoas.





7h50 - Restaurantes defendem abolição total das restrições











A Associação Nacional de Restaurantes defende a abolição total das restrições depois de ser atingida a nova meta de vacinação em Portugal. Salienta que as restrições causam constrangimentos elevados e uma perda significativa na faturação.

7h30 - Pressão sobre serviços de saúde baixa para menos de metade no desconfinamento



Portugal continental tem hoje menos de metade do número de pessoas internadas e em cuidados intensivos por covid-19 do que em 01 de agosto, quando se iniciou o plano de desconfinamento, que deverá entrar na terceira e última fase.



Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), em 01 de agosto, estavam internados em enfermaria 923 doentes devido à infeção pelo vírus SARS-CoV-2 e 200 necessitavam de cuidados intensivos.



Os números de quarta-feira indicam que estão internadas 426 pessoas, o que representa uma redução de 53%, e que 78 estão em unidades de cuidados intensivos, uma diminuição de 61%.



Estes 78 doentes que estão em cuidados intensivos representam cerca de 30% do limiar definido como crítico de 255 camas ocupadas nestas unidades de medicina intensiva.





7h10 - Aprovada terceira dose de vacina nos EUA para maiores de 65 anos e grupos de risco







O organismo que regula a comercialização de medicamentos nos Estados Unidos, autorizou uma terceira dose de vacina Pfizer para pessoas com mais de 65 anos e também para idosos em risco de saúde ou especialmente expostos à covid-19.





O grupo de pessoas em risco consiste em trabalhadores da saúde, professores, prestadores de cuidados, empregados de supermercado, sem-abrigo e prisioneiros, explicou a Agência de Alimentos e Fármacos (FDA, na sigla em inglês).





"A decisão de hoje [quarta-feira] demonstra que a ciência e os dados atualmente disponíveis continuam a orientar a tomada de decisões da FDA para as vacinas covid-19 durante esta pandemia", frisou a diretora da FDA, Janet Woodcock, numa declaração.