Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









7h45 - Teste clínico para tratamento da perda de olfato





As gotas nasais de vitamina A podem ser capazes de tratar a perda ou alteração do olfato em algumas pessoas que tiveram Covid, afirmam investigadores do Reino Unido.



A “University of East Anglia” está a realizar um teste de 12 semanas.



Apenas alguns dos pacientes voluntários receberão o tratamento, mas todos serão solicitados a cheirar odores fortes, como ovos podres e rosas.



Os scans cerebrais verificarão se a vitamina reparou vias olfativas danificadas ou "nervos olfativos".





7h30 - Estudo sugere abandono do "R" e adoção de novo modelo de previsão da pandemia



Investigadores da Universidade de Cambridge defendem num estudo publicado hoje um novo modelo para aferir a evolução da pandemia de covid-19, em vez do indicador atualmente utilizado para apurar a transmissão de infeções.



O estudo, publicado no Journal of the Royal Society Interface, sugere uma nova abordagem assente em modelos de séries temporais e métodos estatísticos clássicos, que permitem prever o número diário de novos casos de infeção e de mortes associadas à doença covid-19, em vez dos índices de transmissibilidade.



Segundo um comunicado da universidade britânica, estes novos modelos de "nowcast" e "forecast" da situação pandémica foram testados e bem-sucedidos em ondas e surtos de infeção na Alemanha, no estado norte-americano da Florida e em diversas áreas da Índia.