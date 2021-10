Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

10h08 - África com mais 294 mortes e 11.549 infetados nas últimas 24 horas





09h58 - Rússia com mais 924 vítimas mortais e 27.550 casos





09h52 - Projeto "Gulbenkian onde é preciso" concluído com 100 mil vacinas administradas



O projeto "Gulbenkian onde é preciso" que entre março e setembro fez com que 50 viaturas ligeiras e carrinhas levassem a vacinação às populações mais vulneráveis foi concluído com 100 mil vacinas administradas, segundo a Fundação.



Em comunicado, a Gulbenkian precisa que as 50 unidades móveis disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, como forma de apoiar o Plano de Vacinação contra a covid-19, voltaram à Fundação depois de percorridos 124.938 mil quilómetros e administradas 102.488 vacinas.



Segundo o balanço da Fundação, a vacinação abrangeu 12,5% de pessoas que reúnem as condições de acamados, 87,3% de população em geral e 0,2% de população em prisões.



"Em suma, foram vacinados mais de 50 mil cidadãos, entre os quais pelo menos seis mil acamados e vulneráveis de elevado risco para desenvolver a doença covid-19 e morte", refere.







8h40 - Grande rede de hospitais do Brasil enfrenta investigação sobre uso de hidroxicloroquina



A Prevent Senior, uma importante rede de saúde que atende dezenas de milhares de pacientes na área de São Paulo, no Brasil, foi acusada de testar medicamentos não comprovados em pacientes idosos da Covid-19 sem o seu conhecimento.



A agência brasileira que regula os planos de saúde abriu uma investigação sobre as acusações, de acordo com declarações feitas a um inquérito do Senado na quarta-feira, revela a Reuters.



Paulo Rebello Filho, chefe da Agência Nacional de Regulamentação dos Planos Privados de Saúde (ANS), disse que sua equipe detetou “anomalias no atendimento” no Prevent Senior e que a rede de saúde ficará sob supervisão técnica especial.



Pelo menos nove pessoas morreram de Covid-19 durante os ensaios em Prevent Senior, de março a abril de 2020, mas seus gráficos foram alterados para ocultar a causa da morte, o inquérito foi informado na semana passada por um advogado de 10 médicos denunciantes, indica o Guardian.



Os senadores foram informados de que a rede de hospitais procurava validar a política de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro de defender o medicamento anti-malária hidroxicloroquina para tratar pacientes de Covid.



Prevent Senior disse que as acusações, incluindo a alteração dos prontuários dos pacientes e a demissão de médicos que se opunham à prática, são infundadas.





7h55 - Vietname vai abrir gradualmente ao turismo até junho de 2022



Vietname quer abrir o país ao turismo internacional a partir de junho de 2022, depois de uma reabertura gradual de alguns pontos turísticos que servirão de teste para o regresso à atividade plena.



Os turistas internacionais já vacinados vão poder aceder, a partir de novembro, a zonas consideradas de baixo risco, como a ilha de Phu Quoc, uma das joias turísticas do país, indicou a Administração do Turismo do Vietname, num comunicado divulgado na quarta-feira.



Depois de Phu Quoc, outras zonas turísticas vietnamitas, como a baía de Ha Long, a cidade histórica de Hoi An, a estância balnear de Da Lat e o destino de praia de Nha Trang vão seguir-se, com um fluxo controlado, a partir de dezembro, acrescentou.





7h45 - Comissão Parlamentar conclui interrogatórios sobre gestão da pandemia no Brasil



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga alegadas falhas e omissões do Governo brasileiro durante a pandemia entrou na reta final e termina hoje a fase de interrogatórios, preparando-se para entregar o relatório dos trabalhos.



Naquela que é a última sessão de recolha de depoimentos da CPI, serão ouvidas hoje duas testemunhas sobre a atuação da Prevent Senior, empresa de seguros de saúde brasileira acusada de obrigar médicos a prescrever fármacos sem eficácia contra a covid-19 e de ter ocultado mortes de pacientes que terão sido usados como cobaias num estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina, para tratar a covid-19.



Serão ouvidos na 64.ª reunião da CPI Tadeu Frederico Andrade, cliente da Prevent Senior que teve receitados fármacos ineficazes contra a covid-19 e que, posteriormente, viu o seu quadro de saúde agravar-se, e Walter de Souza Netto, ex-médico da empresa de planos de saúde.



Governo apela ao reforço da vacina contra a covid-19

O secretário de Estado adjunto e da Saúde diz que a toma de mais uma dose é benéfica, eficaz e segura.Os 339 postos de vacinação vão manter atividade para administrar a terceira dose.Há um surto de Covid-19 num lar de Arouca que já provocou a morte de dois idosos. Há 73 pessoas infetadas.O provedor da Santa Casa da Misericórdia diz que o coronavírus entrou no lar após uma saída de utentes há duas semanas.