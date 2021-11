A nova variante da Covid-19, denominada Omicron, continua a disseminar-se por todo o mundo. Para além da Bélgica, Reino Unido, Itália, Alemanha, Austrália e Israel, os Países Baixos e a Dinamarca também confirmaram os primeiros casos este domingo. Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

17h15 - António Costa garante voos de repatriamento sempre que necessário



António Costa garante que o governo fará voos de repatriamento de portugueses sempre que for necessário.

17h07 - MNE anuncia voos de repatriamento sem adiantar datas



O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que vão ser realizados voos de repatriamento de Moçambique para Portugal e também de Portugal para Moçambique.

16h56 - Ursula von der Leyen diz que mundo está numa “corrida contra o tempo” contra a nova variante



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que o mundo está numa "corrida contra o tempo" para estudar a nova variante Omicron do coronavírus e perceber se as vacinas devem ser adaptadas.



"Sabemos que agora estamos numa corrida contra o tempo", disse von der Leyen, apelando às pessoas para que tomem precauções de forma a dar tempo aos cientistas para estudar a nova variante.



"Os cientistas e fabricantes precisam de duas a três semanas para terem um quadro completo das características das mutações desta variante Omicron", acrescentou. “Temos que ganhar tempo”, continuou, apelando às pessoas para que se vacinem, usem máscaras e respeitem a distância necessária.



Von der Leyen lembrou que no contrato assinado este verão pela Comissão Europeia com a BioNTech/Pfizer, para a compra de 1,8 mil milhões de doses, estava incluída uma cláusula que previa o caso de uma variante escapar à vacina.



Com essa cláusula, o laboratório compromete-se a conseguir adaptar a sua vacina em 100 dias.







16h42 - Itália regista 12.932 novos casos e 47 mortes







16h37 - Reino Unido regista 37.681 novos casos e 51 mortes







16h20 - Reino Unido confirma terceiro caso da variante Omicron





A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) anunciou que o paciente tinha viajado para a África Austral.





"É muito provável que encontremos mais casos nos próximos dias, como está a acontecer noutros países e conforme aumentamos a deteção de casos através da monitorização de contactos", disse Jenny Harries, presidente-executiva da UKHSA, em comunicado.







16h00 - Países Baixos confirmam 13 casos da variante Omicron



As autoridades de saúde dos Países Baixos confirmam 13 casos da variante Omicron. Fazem parte do grupo de 61 passageiros que testaram positivo à covid-19, depois de regressarem da África do Sul.

15h30 - Omicron. Aumenta lista de países onde variante já foi detectada

Israel vai mais longe e quer fechar as fronteiras a qualquer estrangeiro durante os próximos quinze dias.







15h20 - Dinamarca confirma os dois primeiros casos da variante Ómicron



As autoridades de saúde dinamarquesas confirmaram hoje os primeiros casos de infetados com a variante Ómicron do novo coronavírus, em dois viajantes oriundos da África do Sul.



“Terminámos a sequenciação dos testes de PCR de dois viajantes e podemos confirmar que se trata de dois casos da variante Ómicron. Era previsível. A nossa estratégia é continuar com a intensa vigilância de contágios”, informou, em comunicado, o instituto estatal de saúde dinamarquês Serum.



As duas pessoas contaminadas estão isoladas e as autoridades iniciaram o rastreamento de contactos próximos.







15h15 - O que se sabe sobre a nova variante Omicron?





Na quinta-feira, o ministro da Saúde da África do Sul anunciava que tinha sido detetada uma nova variante, a B.1.1.529. A variante soou os alarmes devido ao número “extremamente alto” de mutações que apresenta, o que pode ajudar o vírus a escapar à imunidade.



Apenas foi preciso um dia para ser detetado o primeiro caso na Europa e, desde aí, a nova variante tem vindo a espalhar-se rapidamente por todo o mundo, o que levou vários países a adotarem medidas de restrição.













Neste artigo resumimos o que se sabe até agora sobre esta nova variante detetada pela primeira vez na África do Sul e as medidas que já foram adotadas pelos diferentes países.

15h00 - Portugal regista mais 12 mortes e 2897 casos de Covid-19. Internamentos disparam







Por todo o mundo, é crescente a lista de países a registar casos de infecção com a nova variante da covid-19. Para além da Bélgica, Reino Unido, Itália, Alemanha, Austrália e Israel, os Países Baixos e a Dinamarca também confirmaram os primeiros casos este domingo.Estão em vigor restrições em relação a voos provenientes de vários países da África Austral e foram decretadas quarentenas obrigatórias.O mais recente boletim epidemiológico reporta mais 2897 casos de infeção por Covid-19 e 12 mortes associadas à doença.Os internamentos dispararam nas últimas 24 horas. Deram entrada nos hospitais mais 56 doentes, aumentando o total de doentes internados com Covid-19 para 764. Nos cuidados intensivos, o número de doentes não registou alterações nas últimas 24 horas, mantendo-se 104 pessoas internadas em UCI (unidades de cuidados intensivos).