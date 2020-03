Covid-19. A situação ao minuto em Portugal e no mundo

Portugal está em estado de emergência e tem confirmados, até ao momento, 642 casos de infeção e duas mortes. O surto já atingiu, a nível global, quase 219 mil pessoas, das quais cerca de 9 mil morreram. Acompanhamos aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos sobre a propagação da pandemia do novo coronavírus em território português e internacional.





09h26 – EUA e Canadá em alerta máximo fecham fronteiras comuns



Os Estados Unidos e o Canadá decidiram, em conjunto, fechar a fronteira. Os militares e as autoridades de Proteção Civil estão em alerta máximo e foi mobilizado um navio-hospital americano para ajudar a lidar com o surto de Covid-19.

09h24 – Bolsas europeias em alta sustentadas pela intervenção do BCE



As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado um novo programa de compra de dívida na quarta-feira.



Cerca das 09h00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 1,24% para 283,13 pontos.



As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,55%, 3,28% e 1,59%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão que valorizavam-se 2,57% e 3,99%.



Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09h00, o principal índice, o PSI20, subia 1,86% para 3.709,50 pontos.



O BCE anunciou na quarta-feira um novo programa de compra de dívida no valor de 750.000 milhões de euros para aliviar a situação no mercado da dívida e o impacto económico da pandemia do novo coronavírus.











09h20 – Evolução dos casos confirmados em Portugal











09h17 – Lufthansa diz que aviação mundial vai depender de ajuda especial



O presidente da companhia aérea alemã Lufthansa defende que são necessárias ajudas públicas especiais que garantam a sobrevivência do setor da aviação a nível mundial caso a crise provocada pela pandemia de Covid-19 se prolongue.



Carsten Spohr alerta que mais de 90% dos aviões a nível mundial estão parados e por isso afirma que, "se a crise durar", o futuro da aviação vai depender das ajudas públicas.



O grupo Lufthansa mantém apenas 5% dos voos regulares escalados até ao dia 19 abril devido à pandemia e à queda na procura por parte dos passageiros, apesar de a empresa estar a oferecer voos especiais para ligações de retorno.



A Lufthansa informou hoje também que vai deixar em terra, temporariamente, 700 dos 763 aviões do grupo.











09h15 – Centenas de portugueses retidos no estrangeiro à espera de voos



Centenas de portugueses que vivem ou que estão de férias no estrangeiro não conseguem regressar a Portugal. Com o encerramento de fronteiras, muitos voos foram cancelados, provocando o caos nos aeroportos.

09h12 – Rússia regista primeira morte por Covid-19. Trata-se de uma mulher de 79 anos que possuía outros problemas de saúde.











09h10 – Líder do CDS-PP garante apoio para "medidas mais restritivas"



O líder do CDS-PP diz que este é o momento de todos rumarem para o mesmo lado. Francisco Rodrigues dos Santos avisa, no entanto, que haverá tempo para avaliar responsabilidades na gestão política desta crise.





09h06 – Itália vai prolongar quarentena obrigatória



O primeiro-ministro de Itália anunciou que esse país vai prolongar a quarentena obrigatória que deveria acabar no dia 3 de abril. O encerramento de escolas e universidades também vai ser prolongado, sendo que a nova data está ainda por definir.



São já mais de 35 mil as pessoas contagiadas pelo novo coronavírus em Itália e quase três mil as vítimas mortais.











08h56 - Procura de táxis caiu 65%



A procura de táxis por parte dos clientes está a cair cerca de 65 por cento.



Paula Machado, da Federação Portuguesa do Táxi, afirma que com o confinamento sanitário a procura por este tipo de serviço é agora muito menor.



08h52 - Há cada vez mais empresas a encerrarem os serviços



Com grande parte da população fechada em casa, são cada vez mais os grupos económicos a encerrar os serviços. Nas próximas horas, restaurantes, lojas de roupa e não só, vão suspender a atividade, até que a situação regresse ao normal.





08h47 - Diplomacia chinesa diz que filho de Jair Bolsonaro contraiu "vírus mental"



A embaixada da China no Brasil disse hoje que Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente do Brasil, "contraiu um vírus mental", ao culpar a "ditadura chinesa" pela pandemia do novo coronavírus.



"As suas palavras são extremamente irresponsáveis e soam-nos familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami [Estados Unidos], contraiu, infelizmente, o vírus mental, que está a infetar a amizade entre os nossos povos", escreveu a embaixada na conta oficial na rede social Twitter, em resposta ao filho de Jair Bolsonaro.



A embaixada escreveu ainda que Eduardo Bolsonaro é uma pessoa "sem visão internacional, nem senso comum" e aconselhou-o a não "ser o porta-voz dos Estados Unidos no Brasil, sob a pena de tropeçar feio".











08h45 - FNAC encerra lojas temporariamente



A FNAC anunciou que irá encerrar temporariamente, a partir das 00h00 de sexta-feira, todas as suas lojas.



“A FNAC irá garantir em serviços mínimos, para conseguir dar respostas a situações excecionais, o acesso restrito a 7 lojas, localizadas no Centro Colombo, Almada Fórum, CascaisShopping, NorteShopping, GaiaShopping, Fórum Coimbra e Fórum Algarve. Estas lojas, que permanecem excecionalmente abertas, passam a adotar um horário reduzido (das 11h às 20h)”, explica a empresa em comunicado.











08h41 - Novo teste a Jorge Jesus deu negativo



O novo teste realizado ao treinador do Flamengo, o português Jorge Jesus, deu negativo à doença Covid-19, anunciou o clube campeão brasileiro de futebol.



"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o novo exame realizado pelo técnico Jorge Jesus atestou resultado negativo para a Covid-19. O clube agradece pelo apoio de toda a nação rubro-negra ao mister nos últimos dias", lê-se numa mensagem publicada na rede social Twitter.



A primeira análise efetuada a Jesus deu "resultado positivo fraco/inconclusivo", tal como a contra-análise, o que obrigou a que o treinador português, que está em quarentena, fizesse um terceiro teste.











08h39 - Por cada 100 casos em Itália, Portugal terá sete, diz estudo



Um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) estima que, em média, por cada 100 casos de Covid-19 em Itália, o país mais afetado na Europa, Portugal terá sete casos, apontando para um cenário grave em território nacional.



O estudo teve como base modelos matemáticos, que analisou dados dos outros países, que permitem prever o que se irá passar em Portugal, explicou à Antena 1 a investigadora e diretora da ENSP, Carla Nunes.



"Esta previsão é muito fiável a um curto espaço de tempo, cerca de três a cinco dias. Passado esse tempo é muito difícil prever com exatidão", afirmou a especialista em Epidemiologia e Estatística.



"Atualmente, a análise desses modelos diz-nos que todas as curvas, na fase em que nos encontramos e independentemente do país analisado, são exponenciais (ou similares), ou seja, têm uma evolução crescente acentuada. A curva portuguesa segue o mesmo trajeto, à sua escala, comparando com os períodos análogos dos outros países", sublinhou.



"Analisando, por exemplo, o 17.º dia de todas as curvas sabemos que, por cada 100 casos em Itália, esperamos sete em Portugal, por cada 100 no Reino Unido estimamos 130 e por cada 100 em Espanha esperamos 30 novos casos em Portugal", precisou.

08h30 - TAP reduz temporariamente a sua operação



A TAP decidiu reduzir temporariamente a sua operação, uma decisão que é tomada “após os sucessivos anúncios de restrições” combinados com “a acentuada queda da procura”, fatores que têm gerado “inúmeros e sucessivos cancelamentos de voos e suspensões de rotas”.







A TAP vai reduzir a sua operação a partir de segunda-feira e até 19 de abril, período durante o qual apenas prevê cumprir 15 dos cerca de 90 destinos que operava, revelou a empresa.





“Nas últimas 24 horas verificaram-se evoluções significativas das condicionantes acima referidas e, em consequência, a TAP vai reduzir de forma expressiva a operação e parquear grande parte da sua frota de aviões”, explica a companhia aérea em comunicado.



“A TAP assegurará os voos em todas as rotas em que os mesmos sejam possíveis, de modo a dar resposta à missão de transportar os seus clientes para junto das suas famílias”.



Os clientes afetados pelos cancelamentos de voos neste período poderão ir ao site refunds.flytap.com para obter o seu voucher no valor pago pela aquisição do bilhete.











08h26 - Conselho de Ministros define regras do estado de emergência



O Conselho de Ministros desta quinta-feira vai definir as regras que visam o cumprimento do estado de emergência no país até 2 de abril e realizar-se-á no Palácio da Ajuda. Esta é a primeira vez que o estado de emergência foi decretado após o 25 de abril de 1974.





08h22 - Peritos defendem que 5% dos infetados preocupam, 80% afetados de forma ligeira



Especialistas em pneumologia e infecciologia explicaram que o novo coronavírus afetará "de forma ligeira ou moderada" 80% das pessoas infetadas mas que há 5% preocupantes e mobilizadores de recursos.



Três especialistas discutiram, na Ordem dos Médicos, por videochamada, a situação decorrente da pandemia Covid-19, e defenderam que é fundamental impedir que a doença alastre sem controlo, como forma de os estabelecimentos de saúde terem tempo para conseguir apoiar todos os doentes.











08h18 - Macau regista mais dois casos importados



Macau registou mais dois novos casos importados de infeção pelo novo coronavírus, elevando para 17 o número de pessoas infetadas no território.



O 16.º caso é uma residente do território, de 19 anos, estudante no Reino Unido, que entrou na cidade na segunda-feira, através do posto fronteiriço da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.



O 17.º caso é uma criança, de 11 anos, filho da paciente do 14.º caso, trabalhadora não residente da Indonésia.











08h10 - China diz que já não tem novos casos originados internamente



A China anunciou hoje não ter registado novas infeções locais pela primeira vez desde o início da epidemia do novo coronavírus, mas as autoridades contaram 34 casos importados.



A China anunciou hoje não ter registado novas infeções locais pela primeira vez desde o início da epidemia do novo coronavírus, mas as autoridades contaram 34 casos importados.

Este número de pessoas infetadas provenientes do estrangeiro é também um recorde diário, indicou o Ministério da Saúde da China. A maioria dos casos foi identificada em chineses que regressaram de países particularmente atingidos pela Covid-19.









08h07 - Austrália fecha fronteiras para não-cidadãos e não-residentes







O primeiro-ministro australiano anunciou a proibição a partir das 21h00 de sexta-feira (10h00 em Lisboa) de entrarem no país não-cidadãos e não-residentes e familiares diretas.



"Consideramos que é essencial dar passos adicionais para garantir que não deixamos entrar ninguém, a não ser que sejam cidadãos ou residentes ou familiares diretos, nos dois casos", anunciou Scott Morrison, em conferência de imprensa.











08h05 - Austrália apoia Timor-Leste no combate ao Covid-19







Em declaração escrita enviada à agência Lusa, a Embaixada da Austrália em Díli indicou estar a trabalhar "em proximidade" com as autoridades timorenses, em relação as medidas de prevenção e de resposta à pandemia da Covid-19, tendo já fornecido equipamento de proteção pessoal e outros bens médicos para funcionários do setor da saúde.







Também a China poderá apoiar Timor-Leste com equipamento e médicos para responder à Covid-19, mas é difícil, por enquanto, a instalação no país de um hospital temporário, segundo declarações do ministro timorense dos Negócios Estrangeiros à agência Lusa.











08h02 -Calamidade pública no Brasil





A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou o pedido de reconhecimento de calamidade pública enviado pelo Governo para fazer face à pandemia do novo coronavírus.



A proposta, que segue agora para o Senado Federal, permite que o Executivo gaste mais do que o previsto e não cumpra as metas fiscais para custear ações de combate à pandemia.