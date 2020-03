Covid-19. A situação do novo coronavírus ao minuto no país e no mundo

Rodrigo Antunes - Lusa

Portugal tem nesta altura 169 casos confirmados, mas a ministra da Saúde admitia no sábado que o país irá entrar em "fase de crescimento exponencial da epidemia". As regiões autónomas da Madeira e Açores estão a impor quarentena a todos os recém-chegados. Na ilha Terceira, foi confirmado este domingo o primeiro caso do novo coronavírus. Este domingo, o primeiro-ministro António Costa irá reunir com o presidente do Governo espanhol por teleconferência para falar sobre a gestão da fronteira comum dos dois países, mas também para preparar a reunião de segunda-feira entre os ministros da Administração Interna e Saúde da União Europeia, que terá como propósito definir as medidas de controlo sanitário nas fronteiras do espaço comunitário. Acompanhe aqui em direto todos os desenvolvimentos.

10h41 - 724 mortos no Irão





O ministro iraniano da Saúde confirmou este domingo que houve mais 113 mortes no país, elevando o número total de vítimas mortais para 724.







Nas últimas 24 horas há registo de 1.209 novos casos de Covid-19 naquele país, que é um dos mais afetados do mundo pela epidemia.







10h35 - Fechados os consulados portugueses em França







Os consulados portugueses espalhados pelo território francês vão estar fechados a partir desta segunda-feira e todas as marcações foram automaticamente anuladas e remarcadas para data posterior.





O anúncio foi feito por um comunicado da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.







França passou ao nível 3 de epidemia e o Governo ordenou no sábado o fecho de todos os estabelecimentos não vitais para a vida do país.







10h25 - Áustria impõe fortes restrições de movimento





O gabinete do chanceler alemão, Sebastian Kurz, anunciou este domingo a implementação de grandes restrições de movimento em espaços públicos. Os austríacos devem auto-isolar-se e estão proibídos de ajuntamentos com mais de cinco pessoas.







O Governo pede aos austríacos para que mantenham contactos socias "apenas com as pessoas com quem vivem".





Foram ainda implementadas novas restrições a visitantes. Viajantes do Reino Unido, Países Baixos, Rússia e Ucrânia não estão autorizados a entrar no país, a menos que tenham estado sob quarentena durante duas semanas ou tragam um certificado de saúde.







10h07 - PSP encontrou vários bares abertos em Lisboa





Apesar das restrições, alguns bares de Lisboa ainda estavam abertos no sábado à noite depois das 21h00. A PSP fez uma ronda de sensibilização e garante que muitos ainda não tinham informação sobre a ordem governamental.





A maioria das esplanadas são de restaurantes que ainda não têm medidas restritivas quanto a horários, mas as forças policiais estão a sensibilizar os proprietários para também estes encerrarem mais cedo.







9h59 - Açores. "Vale a pena correr o risco de desobediência à legislação nacional"







No Telejornal Açores da RTP, o presidente do Governo Regional dos Açores disse que vale a pena correr o risco de desobediência à legislação nacional.





"Eu não quero de maneira nenhuma criar focos de tensão ou de conflito", acrescentou ainda.











O líder do Governo regional alega que só quer proteger a saúde dos açorianos. Vasco Cordeiro solicitou ao primeiro-ministro a suspensão urgente das ligações aéreas do exterior, incluindo do território nacional.O líder do Governo regional alega que só quer proteger a saúde dos açorianos.





No sábado, o gabinete do primeiro-ministro António Costa pediu às regiões autónomas que esperem por uma decisão europeia



O gabinete do primeiro-ministro respondeu aos pedidos dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira remetendo para reunião a realizar por teleconferência na segunda-feira entre ministros europeus da Saúde e do Interior, que deverá adoptar coordenadamente as medidas referentes ao controlo sanitário de fronteiras internas e externas.





9h56 - Polícia de Madrid usa drones para esvaziar as ruas da capital



No sábado, a Polícia Municipal de Madrid utilizou drones para apelar aos cidadãos que permaneçam em casa.



As autoridades alegam que, assim, conseguem chegam a locais inacessíveis por automóvel.



Ao longo do dia, os agentes da polícia utilizaram também megafones para dar ordem de recolher. No sábado, a Polícia Municipal de Madrid utilizou drones para apelar aos cidadãos que permaneçam em casa.As autoridades alegam que, assim, conseguem chegam a locais inacessíveis por automóvel.Ao longo do dia, os agentes da polícia utilizaram também megafones para dar ordem de recolher.





No sábado, o Governo espanhol aprovou medidas “drásticas” para combater o novo coronavírus, que incluem a proibição a todos os cidadãos de andar na rua, a não ser que seja para irem trabalhar, comprar comida ou ir à farmácia.







9h47 - Portugueses à janela para homenagear profissionais de saúde







No sábado, às 22h00, houve um aplauso dedicado aos profissionais de saúde em várias cidades portuguesas.





Muitos foram os que aceitaram o desafio e foram para as janelas e varandas para bater palmas aos profissionais de saúde.





9h18 - Centeno garante que Eurogrupo vai tomar medidas sem precedentes



O anúncio foi feito no Twitter pelo ministro português das Finanças e do Eurogrupo.



Mário Centeno revelou que a reunião de segunda-feira do Eurogrupo, por videoconferência, vai ser dedicada ao Covid-19.

Our Monday #Eurogroup will be dedicated to #Covid19 response. The bulk of the initial policy action lies in the capitals, but I will lead our group to agree on comprehensive and coordinated EU economic policy response to this health crisis. 2/4 — Mário Centeno (@mariofcenteno) March 14, 2020



"Esta reunião do Eurogrupo vai ser um passo importante na contenção do vírus. (...) Vamos continuar unidos para ultrapassar o medo e restabelecer as nossas economias", acrescentou ainda.



This #Eurogroup meeting will be an important step in our path to contain the virus. I am convinced that, as the situation evolves, further steps will come. We will stand united to overcome fear and restart our economies. 3/4 — Mário Centeno (@mariofcenteno) March 14, 2020 8h58 - Vaticano fecha Praça de São Pedro aos fiéis na semana da Páscoa





De forma a evitar a propagação do novo coronavírus, as celebrações litúrgicas da semana de Páscoa vão realizar-se se fiéis na Praça de São Pedro.





O Vaticano acrescenta ainda que as audiências gerais do papa Francisco e outras cerimónias serão transmitidas em direto pelos portais oficiais, pelo menos até 12 de abril.







8h55 - Austrália força isolamento a quem venha do exterior





A partir de segunda-feira, todos os visitantes que chegarem à Austrália do exterior terão de se isolar por 14 dias.





O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou a medida este domingo, que entrará em vigor a partir da meia noite de segunda-feira.







"Vamos ter que nos acostumar com algumas mudanças na maneira como vivemos", disse o governante.







8h52 - Sindicato exige medidas excecionais à Autoeuropa





Num comunicado citado pela agência Lusa, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE Sul) exige à Administração da Autoeuropa medidas excecionais de resposta ao surto do novo coronavírus.







"O sindicato recorda que, nos últimos dias, questionou a administração a propósito do seu plano de contingência e, até ao momento, não obteve qualquer resposta. Hoje o SITE Sul novamente questionou a administração da VW Autoeuropa sobre as medidas de prevenção", lê-se.





A nota acrescenta ainda que foi entretanto divulgado "que já existe plano de contingência genérico, mas não são conhecidas medidas objetivas que respondam perante o facto de existir na fábrica grande concentração de trabalhadores".







O sindicato sublinha que "o acesso ao refeitório continua a ser feito com as rotinas normais, o que é pouco compreensível, tal como sucede com os balneários" e que "milhares de trabalhadores deslocam-se todos os dias para a fábrica também com as mesmas rotinas de sempre, isto é, de autocarro".



A mesma entidade assinalou que "não pretende contribuir para qualquer ambiente de pânico e desnorte, mas sim acautelar a saúde dos trabalhadores e seus familiares, bem como de toda a comunidade", mas que espera por parte da "administração uma decisão sobre medidas e comportamentos preventivos mais adequados".







8h50 - Mais 76 casos na Coreia do Sul





Nas últimas 24 horas foram registados mais 76 casos, o menor aumento diário de novas infeções desde 21 de fevereiro.







Os números anunciados elevaram o total de infetados no país para 8.162.







O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças adiantou igualmente que o número de mortos aumentou para 75, com mais três a serem registados no sábado.







8h47 - Primeiro caso na RCA







Foi confirmado no sábado o primeiro caso de uma pessoa infetada com o novo coronavírus diagnosticado na República Centro-Africana (RCA).







Trata-se de um cidadão italiano que chegou ao país a 8 de março. Apesar de não apresentar sintomas, o homem foi colocado de quarentena.







8h46 - Venezuela com mais oito casos





As autoridades venezuelanas anunciaram na sexta-feira oito novos casos confirmados, elevando para dez o número de infetados pelo surto de Covid-19.





O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou, na noite de sexta-feira, o "estado de alarme" no país para poder "ditar decisões drásticas" e combater a pandemia, quando o país regista dois casos confirmados de infeção.







8h43 - China com mais 20 casos e dez vítimas mortais





Nas últimas 24 horas, a China continental registou 20 novos casos do novo coronavírus e mais dez vítimas mortais.







Naquele país, o número total de mortos atingiu os 3.199, enquanto o número de infetados subiu para 80.844. Todas as mortes aconteceram na província de Hubei.





A Comissão Nacional de Saúde informou ainda que, nas últimas 24 horas, 1.370 pessoas receberam alta hospitalar.



Segundo dados oficiais, 66.911 pacientes receberam alta desde o início da epidemia.







8h36 - Metro de Lisboa desinfetado





As estações e as carruagens do metro de Lisboa começaram no sábado a ser desinfetadas. O processo deverá terminar na quarta-feira.







Em declarações aos jornalistas, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, confirmou que a desinfeção já começou nas linhas Verde e Vermelha. As linhas Azul e Amarela também deverão ser desinfetadas no início da próxima semana.







Também os comboios já começaram a ser desinfetados, garantiu o governante.







Matos Fernandes destaca que se trata de um produto "muito eficaz, um produto que mata todos os micro-organismos e, portanto, bactérias e vírus, e que consegue durante um mês essa mesma segurança".





As ações de desinfeção também vão chegar ao Metro do Porto a partir da próxima segunda-feira. Já os navios da Transtejo e Soflusa vão ser alvo de ações de desinfeção na próxima semana.







De acordo com uma nota do Metro de Lisboa, consultada pela agência Lusa, o produto utilizado nestas ações é o Microbe Shield Z-71, da marca Zoono, e revela "uma eficácia superior a 99,99% ao fim de cinco minutos".





O mesmo comunicado indica que o desinfetante "não contém álcool ou produtos químicos nocivos" e "revela-se mais eficaz do que os outros desinfetantes com uma ação duradoura e prolongada, mantendo-se ativo o efeito biocida até 30 dias".





O metro de Lisboa adianta ainda que esta ação de desinfeção deverá ser realizada durante um período de seis meses.







8h32 - Teste a Donald Trump deu negativo





O teste ao novo coronavírus feito pelo Presidente norte-americano deu negativo, de acordo com a informação de Donald Trump, mais especificamente Sean Conley, médico da Casa Branca.







O resultado do teste foi divulgado pouco depois de se ter sabido que Donald Trump tinha feito o teste, após ter recusado fazê-lo durante alguns dias.





Donald Trump, que tem sido acusado de minimizar o impacto da epidemia de Covid-19 e de ter sido lento na resposta sanitária, esteve em contacto, no fim de semana passado, na sua residência em Mar-a-Lago, na Florida, com uma delegação brasileira em que seguiam duas pessoas entretanto testadas positivamente para o coronavírus.







8h27 - Feiras fechadas em Lisboa







A Câmara Municipal de Lisboa decidiu suspender a realização das feiras do Relógio e Galinheiras, que se realizam semanalmente aos domingos durante a manhã.







Asuspensão vigora enquanto o país estiver em crise devido ao novo coronavírus de forma a evitar grandes ajuntamentos, explicou Manuel Grilo, vereador responsável pelo pelouro da Ação Social, em declarações à agência Lusa.







Como não houve tempo para avisar os comerciantes, que "vão ter produtos frescos à venda", a autarquia garante que a Câmara de Lisboa irá comprar esses mesmos frescos para distribuir por associações que apoiam os sem-abrigo ou outros fins sociais.







8h12 - Primeiro caso com teste positivo nos Açores





A Autoridade de Saúde dos Açores anunciou na madrugada deste domingo que foi detetado o primeiro caso de resultado positivo para infeção pelo novo coronavírus.









"Neste momento, apresenta situação clínica estável e está internada no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira", adianta-se na mesma nota informativa, acrescentando que "o resultado positivo aguarda contra-análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge".





A Autoridade de Saúde dos Açores referiu ainda que estão a decorrer os procedimentos definidos para "caso confirmado", nomeadamente, a vigilância dos contactos mais próximos, bem como dos passageiros do voo Ryanair FR6037 Porto/Terceira, no qual a doente viajou a 9 de março.





Além deste caso positivo - o primeiro registado em território açoriano - a autoridade de saúde regional recebeu também os resultados das análises laboratoriais de outros sete casos suspeitos, que tinham sido reportados no sábado, mas que deram todos negativo para infeção pelo novo coronavírus.







8h00 - Mulher de Pedro Sánchez com testes positivos





Begoña Gómez, a mulher do presidente do Governo espanhol, tem o novo coronavírus.







O Palácio da Moncloa, residência oficial do chefe de Governo, acrescenta que a mulher e Pedro Sánchez se encontram bem e que ambos estão a seguir as medidas de prevenção estabelecidas pelas autoridades.





O resultado positivo da mulher de Sánchez foi detetado na sequência de testes realizados nas últimas horas às pessoas mais próximas do chefe de Governo.







Em Espanha, há várias figuras políticas com testes positivos: é o caso da ministra da Igualdade, Irene Montero, e da ministra da Política Territorial, Carolina Darias.





Há até ao momento registo de 120 mortes e mais de 4.200 casos confirmados em Espanha.







7h50 - Paciente internado no Hospital de Matosinhos teve alta hospitalar

Um dos primeiros pacientes internado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, infetado pelo novo coronavírus está curado. Fonte da unidade de saúde adiantou à agência Lusa que o paciente já teve alta clínica depois de dois testes terem apresentado resultados negativos. O doente, com cerca de 60 anos, estava no hospital desde o fim de semana passado. Esteve ligado ao evento Correntes D'Escritas, na Póvoa de Varzim, em que também participou o escritor chileno Luís Sepúlveda, também diagnosticado com o novo coronavírus.