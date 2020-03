Covid-19. Ministra admite que Portugal entra em "fase de crescimento exponencial"

António Cotrim - Lusa

Em Portugal há nesta altura 169 casos confirmados de infeção, incluindo dez pessoas que estão internadas nos cuidados intensivos. De acordo com o último balanço da Direção-Geral de Saúde, foram registados 1.704 casos suspeitos desde o início da epidemia. Mais de cinco mil pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde. Na sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Europa se converteu no epicentro da pandemia do coronavírus. As escolas vão ficar fechadas a partir de segunda-feira e o Governo decidiu declarar o estado de alerta em todo o país. Na sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Europa se converteu no epicentro da pandemia do coronavírus. A situação é mais grave neste momento em Itália, onde o número de mortos é de 1.441, tendo-se registado 175 vítimas mortais nas últimas 24 horas. Acompanhe aqui ao minuto os últimos desenvolvimentos.

22h52 - Paciente internado no Hospital de Matosinhos teve alta hospitalar







Um dos primeiros pacientes internado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, infetado pelo novo coronavírus está curado.







Fonte da unidade de saúde adiantou à agência Lusa que o paciente já teve alta clínica depois de dois testes terem apresentado resultados negativos.







O doente, com cerca de 60 anos, estava no hospital desde o fim de semana passado. Esteve ligado ao evento Correntes D'Escritas, na Póvoa de Varzim, em que também participou o escritor chileno Luís Sepúlveda, também diagnosticado com o novo coronavírus.







21h09 - Carris anuncia medidas contra contágio







A administração da Carris decidiu hoje reforçar as medidas de prevenção face à pandemia de Covid-19, mantendo a oferta.



Segundo comunicado enviado à Lusa, "a entrada nos veículos da Carris, autocarros e elétricos passará a ser realizada através da porta traseira, de modo a reduzir o contacto físico com os tripulantes".







20h00 - Bares passam a fechar às 21h







O Governo decretou que os bares vão ter de fechar portas a partir das 21h00, todos os dias, como forma de tentar conter a propagação do surto de Covid-19.



Esta medidas tem efeitos imediatos e vai vigorar até ao dia 9 de abril.







19h52 - EUA decidem fechar a porta também a visitantes britânicos







As viagens para os Estados Unidos da América (EUA) a partir do Reino Unido e da Irlanda vão ser restringidas a partir de terça-feira, à semelhança das medidas tomadas sobre o espaço Schengen, Irão e China.



O Reino Unido e a Irlanda foram incluídas hoje pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, depois de as proibições de viagens do espaço Schengen terem sido anunciadas na última quarta-feira, por um período de 30 dias.



Uma fonte do Departamento de Segurança Interna dos EUA disse hoje, em conferência telefónica para a imprensa, que o Reino Unido e Irlanda foram hoje incluídos devido a uma reavaliação sobre a possibilidade de os cidadãos europeus, no epicentro da pandemia de Covid-19, apanharem voos a partir destes locais.





19h50 - Consultas e tratamentos não urgentes ficam cancelados







A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou hoje que a partir da próxima semana vai ser generalizado o cancelamento da atividade assistencial programada para permitir que o que não é urgente seja adiado, devido à pandemia do Covid-19.







19h48 - Gabinete do primeiro-ministro diz a regiões autónomas que esperem por decisão europeia







O Gabinete do primeiro-ministro respondeu aos pedidos dos Governos Regionais dos Açores eda Madeira remetendo para reunião a realizar por teleconferência na 2ª feira entre ministros europeus da Saúde e do Interior, que deverá adoptar coordenadamente as medidas referentes ao controlo sanitário de fronteiras internas e externas.







19h26 - Noruega fecha portos e controla fronteiras







A Noruega anunciou hoje que vai fechar os portos e aeroportos e reforçar os controlos fronteiriços a partir de segunda-feira, reservando-se ao direito de proibir a entrada no seu território devido à pandemia de Covid-19.







19h09 - Rui Moreira pede declaração do "estado de emergência nacional"



O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, pediu hoje ao primeiro-ministro, António Costa, que decrete o "estado de emergência nacional" para dar mais poder às autoridades na adoção de medidas para travar a pandemia de Covid-19.







18h38 - Ministra da Saúde admite que Portugal entra em "fase de crescimento exponencial"







A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu que, embora o número de casos de Covid-19 se mantenha nos 169,o país vai entrar "numa fase de crescimento exponencial da epidemia, alinhada naquilo que estão a enfrentar neste momento outros países europeus".







18h34 -Dinamarca sofre primeira morte e controla fronteiras



As autoridades de saúde da Dinamarca confirmaram hoje o primeiro morto por Covid-19 no país, um idoso de 81 anos que deu entrada num hospital nos arredores da capital, Copenhaga.



A Dinamarca registou, até ao momento, 827 casos de infeção com Covid-19 e, hoje, decidiu fechar fronteiras a estrangeiros que não tenham uma justificação plausível para entrada no país.











18h21 - Confirmado primeiro caso de Covid-19 nas Forças Armadas portuguesas







Há um caso positivo de infeção pelo novo coronavírus no Instituto Hidrográfico em Lisboa. O funcionário está internado no Hospital das Forças Armadas e já foram feitos testes aos colegas do mesmo serviço do Instituto que deram negativo, mas se encontram, na sua maioria, em isolamento preventivo. O Instituto está agora apenas com serviços mínimos.





Trata-se do primeiro caso nas Forças Armadas Portuguesas e a RTP sabe que esta situação levou já a uma reunião de alto nível da Marinha para decidir quais as medidas restritivas a tomar. Para já a tripulação do submarino Tridente fica em quarentena, o exercício Swordfish fica adiado, e também terá de ser avaliada a situação nos portos previstos para a visita do navio-escola Sagres, com eventual impacto sobre a viagem de circunavegação em curso.





Contactado pela RTP, o EstadoMaior da Armada não comentou e remeteu para o Ministério da Defesa. Este, por sua vez, confirmou tratar-se do primeirocaso de infeção nas Forças Armadas.





18h16 - Em Itália morreram 175 pessoas nas últimas 24 horas



O número de mortes devido ao novo coronavírus atingiu hoje 1.441, segundo o último balanço divulgado pelo chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli.



Há 17.750 pessoas infetadas, mais 2.795 do que na sexta-feira. Entretanto, ter-se-ão curado 1.966 pessoas.











17h40 - Governo dos Açores pede a Lisboa suspensão das ligações aéreas



Em carta enviada ao primeiro-ministro, o presidente dos Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, solicitou "a suspensão urgente das ligações aéreas do exterior, incluindo do território nacional, com os aeroportos dos Açores, com exceção do transporte de carga e casos de força maior, desde que autorizados pela competente Autoridade de Saúde".



17h19 - Protecção Civil de Bragança pede encerramento das fronteiras do distrito com Espanha



A Comissão Distrital de Proteção Civil de Bragança decidiu hoje recomendar ao Governo o encerramento e controlo das fronteiras do distrito para controlo e contenção da pandemia Covid-19.





17h01 - Açores impõem quarentena a todos os recém-chegados







Segundo um comunicado do Governo Regional dos Açores, "todos os passageiros de voos do exterior que aterrem na Região estão, a partir do início da tarde de hoje, obrigados a cumprir um período obrigatório de quarentena de 14 dias, determinado pela Autoridade de Saúde Regional".







16h08 - Casinos do Estoril, de Lisboa e Póvoa de Varzim fechados por 14 dias



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a 'holding' Estoril Sol refere também que, findo este período, "as autoridades, conjuntamente com as concessionárias de jogo, vão proceder à reavaliação desta medida".









15h59 - Quem chega aos aeroportos da Madeira e Porto Santo fica em quarentena



A medida anunciada pelo presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, e entra emvigor às 00h00 de domingo.



Albuquerque afirmou que, como "a decisão nacional relativamente aos países que tem transmissão ativa ainda não está tomada", teve de decidir autonomamente. Mais, explicou que a decisão é também uma forma de dissuadir os estrangeiros de virem à Madeira".

15h33 - Médicos denunciam falta de atendimento na linha Saúde 24







O presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SMI), Roque da Cunha, afirmou em entrevista telefónica à agência Lusa, que "mais de metade das chamadas de Saúde 24 (S24) deixaram de ser atendidas e a Linha de Apoio ao Médico, que foi muito recentemente criada e que inclusivamente neste momento recruta estudantes para trabalharem, está sem capacidade de resposta".



Ainda segundo Roque da Cunha, há dois dias uma médica do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) fez "mais de 350 tentativas".







15h12 - México limitar entrada de norte-americanos



O vice-ministro mexicano da Saúde, Hugo Lopez-Gatell, afirmou que, "se for tecnicamente necessário considerar mecanismos de restrição ou de vigilância mais apertada, teríamos de tomar em conta que não seria o México a levar o vírus aos Estados Unidos e sim os Estados Unidos a trazê-lo para aqui".







O México tem registo de 26 casos de pessoas infetadas, até agora nenhum deles mortal. Nos EUA registaram-se já 48 mortes.







14h58 - Standard and Poor's prevê riscos "consideráveis"





A agência de notação financeira Standard and Poor's (S&P) considera que os riscos para Portugal do surto do novo coronavírus são "consideráveis", dada a exposição da economia ao setor do turismo, e prevê um défice de 0,3 por cento em 2020.







"Os riscos económicos do coronavírus são consideráveis, dado que mais de um quinto das receitas externas (e cerca de 8% do valor acrescentado bruto) vêm do turismo", pode ler-se numa nota de análise à economia portuguesa a que a agência Lusa teve acesso.







14h35 - 38 casos confirmados em África do Sul





O ministro sul-africano da Saúde confirmou um total de 38 infeções por coronavírus no país.







14h23 - Mais dez vítimas no Reino Unido





De acordo com as autoridades de saúde britânicas, há registo de mais dez mortes devido a infeção por coronavírus, o que praticamente duplica os números de sexta-feira.







Todos os doentes pertenciam aos grupos de risco.







14h21 - Quarentena para quem aterrar na Madeira







A partir da meia-noite de domingo, quem chegar aos aeroportos da Madeira e do Porto Santo vai ter de ficar em quarentena e isolamento social obrigatório.





A decisão foi tomada pelo Governo regional. O executivo de Miguel Albuquerque decidiu ainda isentar do pagamento das contas de água e luz a população da região autónoma entre os dias 16 e 31 março.







14h00 - TAAG suspende voos para o Porto





A TAAG - Linhas Aéreas de Angola vai suspender temporariamente voos para o Porto a partir de segunda-feira.







13h45 - Ordem dos Médicos Dentistas recomenda fecho de clínicas e consultórios





A Ordem dos Médicos Dentistas recomenda o encerramento de clínicas e consultórios de medicina dentária ou adiamento das consultas programadas que não sejam urgentes e por tempo indeterminado.



Ainda que legalmente não tenha poderes para o fazer, a recomendação da Ordem profissional surge na sequência do estado de alerta em que Portugal vive por causa da pandemia de Covid-19, à qual os médicos dentistas estão "especialmente expostos", explica o bastonário Orlando Monteiro da Silva.

Ainda que legalmente não tenha poderes para o fazer, a recomendação da Ordem profissional surge na sequência do estado de alerta em que Portugal vive por causa da pandemia de Covid-19, à qual os médicos dentistas estão "especialmente expostos", explica o bastonário Orlando Monteiro da Silva.





13h21 - Ações "pontuais" de controlo na fronteira no fim de semana







Em nota do gabinete do primeiro-ministro, surge a informação sobre ações conjuntas da GNR, SEF e DGS para "ações pontuais de controlo da fronteira terrestre" durante o fim de semana.





No próximo domingo, dia 15 de março, haverá uma teleconferência entre o primeiro-ministro e o Pedro Sánchez, presidente do Governo de Espanha, "sobre as ações coordenadas a tomar no seio da União Europeia e sobre a gestão da fronteira comum dos dois países".





A conversa entre os dois chefes de Governo servirá também para preparar a videoconferência de segunda-feira com todos os ministros da Administração Interna e Saúde da União Europeia.







13h17 - Reunião por vídeoconferência sobre fronteiras da UE





Para a próxima segunda-feira, 16 de março, está amrcada uma reunião por videoconferência dos ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia.





Esta reunião terá como propósito definir as medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas da UE.





"No final dessa reunião, o Governo atuará em conformidade com os demais Estados Membros da União Europeia, mantendo até lá as medidas já adotadas relativamente a voos provenientes da China e Itália", refere o executivo numa nota enviada à comunicação social.





13h06 - Bancos portugueses limitam serviços





Os bancos portugueses preparam-se para seguir as medidas estabelecidas pelo Governo para os serviços públicos, limitando a entrada de clientes nas sucursais ao número de colaboradores disponíveis para o atendimento.







De acordo com uma fonte da banca, a limitação ocorerá a partir da próxima semana, de forma a tentar evitar grandes concentrações de pessoas. Pede-se aos clientes que privilegiem os canais digitais de comunicação.







12h35 - Número de mortos em Madrid duplicou nas últimas 24 horas





Só na região da Comunidade de Madrid, em Espanha, o número de vítimas mortais devido ao coronavírus duplicou nas últimas horas: de 64 para 133 vítimas mortais.







As autoridades regionais confirmaram ainda um total de 2.940 casos de infeção.







11h51 - Número de casos confirmados em Portugal sobe para 169







De acordo com o último boletim epidemológico divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde, aumentou para 169 o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. Na sexta-feira, o número de casos confirmados era de 112. Ou seja, houve um crescimento de 51% no número de casos.







O norte continua a registar o maior número de casos, com 77 pessoas infetadas. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 73 casos confirmados. Há oito casos no centro do país e sete no Algarve. Alentejo, Açores e Madeira continuam sem registo de casos de infeção. Juntam-se a estes números quatro portugueses no estrangeiro que estão infetados.







Em Portugal, dez utentes estão a ser acompanhados em unidades de cuidados intensivos. Há um total de 114 pessoas internadas.







Há ainda um total de 1.704 casos suspeitos. Outras 126 pessoas aguardam resultados laboratoriais.







Nesta altura, 5.011 pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde. Existem 11 cadeias de transmissão ativas.







11h36 - Acesso condicionado às praias de Oeiras





O município de Oeiras informou este sábado que o acesso às praias está condicionado, "sendo permitida a sua utilização só para passeio e não para permanência prolongada, a fim de evitar a propagação do surto do Covid-19 e defender a saúde pública".







"O controlo da frequência nestes locais será feito pela Polícia Municipal e pela Polícia de Segurança Pública, em articulação com a Polícia Marítima", acrescenta a nota divulgada pelo município.







11h30 - Presidente da câmara de Ovar pede que se respeite quarentena generalizada



Há dez casos de infecção com o novo coronavírus e entre os casos confirmados estão sete profissionais do centro de saúde de São João de Ovar, entre eles médicos que contactaram com centenas de pessoas.



Dois dos infetados trabalham numa fábrica e um outro é treinador de futebol de crianças.



O presidente da Câmara apela a que todos se mantenham em casa e que evitem ao máximo o contacto social. Há dez casos de infecção com o novo coronavírus e entre os casos confirmados estão sete profissionais do centro de saúde de São João de Ovar, entre eles médicos que contactaram com centenas de pessoas.A autarquia considera que já se perderam as redes de contacto dos infectados.Dois dos infetados trabalham numa fábrica e um outro é treinador de futebol de crianças.O presidente da Câmara apela a que todos se mantenham em casa e que evitem ao máximo o contacto social.





11h20 - Marrocos suspende voos de e para Portugal







O Ministério marroquino dos Negócios Estrangeiros anunciou este sábado que as ligações aéreas a Portugal serão suspensas devido ao novo surto de coronavírus.







Para além de Portugal, Marrocos suspendeu voos de e para a Bélgica, Países Baixos, Alemanha, e ainda China, Espanha, França e Argélia.







Há registo de oito casos de infeção no país, incluindo uma vítima mortal e uma pessoa que recuperou.







11h13 - Rússia fecha fronteiras a partir de domingo





A Rússia vai encerrar, a partir das 00h00 de domingo, as fronteiras terrestres com a Polónia e a Noruega.





De acordo com um comunicado do primeiro-ministro russo, a intedição é aplicada a todos os estrangeiros que viajem por "razões profissionais, pessoais, ligadas a estudos ou turísticas".





A única exceção é feita a cidadãos bielorrusos ou "membros de delegações oficiais" e de outras pessoas que tenham permissão para ficar na Rússia.







11h08 - Câmara de Coimbra prevê fornecimento de refeições escolares em caso de necessidade





A autarquia esclarece que está previsto o fornecimento das refeições escolares a todas as crianças e jovens que necessitarem, mas em regime "take-away".





"Os serviços municipais da divisão de educação e da divisão de intervenção social (...) deverão assegurar o fornecimento das refeições escolares a todas as crianças e jovens que delas necessitarem", refere um despacho assinado pelo presidente do município, Manuel Machado.







11h00 - Escolas abertas para filhos de profissionais de saúde e de segurança







As escolas fecham em Portugal a partir de segunda-feira devido à pandemia em curso. No entanto, alguns estabelecimentos de ensino vão continuar abertos para poderem receber alunos que sejam filhos de profissionais de saúde ou de forças de segurança.





# Pelo menos uma escola de cada agrupamento vai continuar aberta para solucionar esta situação, garantiu a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva.





10h57 - Noruega desaconselha viagens para o estrangeiro





A Noruega aconselhou os cidadãos a não viajarem para fora do país durante o próximo mês e pede aos noruegueses que se encontram no estrangeiro considerem regressar assim que possível.







De acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, estas recomendações surgem devido à propagação do vírus e ao risco de que outras nações restrinjam as ligações áreas e viagens,







10h39 - Mais casos nas Filipinas e Indonésia. Primeiros casos de Covid-19 na Namíbia e Ruanda.







Nas últimas 24 horas, o número de pessoas infetadas na Indonésia subiu para 96 com 27 novos casos. Naquele país, há registo de cinco vítimas mortais.







Já nas Filipinas, o número de casos é agora de 98, com 34 novos casos nas últimas horas. Há registo de oito vítimas mortais neste país e as autoridades já anunciaram medidas extraordinárias de quarentena na capital, Manila.







Em África, a Namíbia registou os dois primeiros casos e o Ruanda confirmou o primeiro caso de infeção.







10h37 - Três mortes na Grécia





A Grécia deu conta nas últimas horas de mais duas vítimas mortais devido ao novo coronavírus, num total de três mortos naquele país.





As duas vítimas tinham 67 e 90 anos, e tinham problemas de saúde anteriores ao Covid-19.







Há neste momento 190 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Grécia.







10h33 - 611 mortos no Irão





A televisão estatal iraniana anunciou este sábado que o número de mortos provocados pelo novo coronavírus aumentou de 514 para 611 nas últimas 24 horas.







O Irão é um dos países mais afetados pela pandemia e tem nesta altura 12.729 pessoas infetadas, de acordo com as informações oficiais.







10h28 - Ventiladores são fundamentais





Os ventiladores nos hospitais vão ser essenciais para quem estiver internado por infeção do novo coronavírus. A Direção-Geral de Saúde já pediu aos laboratórios privados que reforcem o Serviço Nacional de Saúde.







No entanto, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admite que a questão não é apenas sobre a existência de material adequado, mas que é necessário também ter profissionais habilitados.







Nas últimas horas, o ministro da Defesa, João Cravinho, anunciou que o Laboratório Militar vai começar a fazer testes para o despiste ao novo coronavírus e vai também reforçar a produção de gel desinfetante de limpeza.











10h23 - Pico do novo coronavírus deverá ser atingido em maio, avança o Expresso







Expresso conta que o plano do Governo português para conter o Covid-19 prevê que o pico da epidemia seja atingido em Portugal só durante o mês de maio.

A edição deste sábado do semanárioconta que o plano do Governo português para conter o Covid-19 prevê que o pico da epidemia seja atingido em Portugal só durante o mês de maio.





O cenário em que o executivo está a trabalhar estabelece um período de dez semanas, à semelhança do cenário que foi traçado pelas autoridades britânicas. Assim, o Governo prevê que o pico de casos possa acontecer na segunda semana de maio.







10h19 - Ordem dos Médicos saúda Conselhos de Administração dos hospitais





A Ordem dos Médicos saudou este sábado os Conselhos de Adminstração dos hospitais por decidirem adiar todos os atos menos urgentes, à semelhança do que já tinha sido feito pelo Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto.







"Ao adiar todas as cirurgias, exames e consultas não urgentes e impor controlo de temperatura no início e fim de cada turno, o CHUSJ está a dar um importante contributo para proteger todos os doentes, aqueles que são adiados e os que precisam de estar internados, mas também os profissionais que continuam a trabalhar", é referido numa nota da Ordem.



Esta decisão, segundo a ordem, liberta os médicos, outros profissionais, equipamentos e camas para os casos prioritários e aqueles, também prioritários relacionados com o Covid-19.







9h52 - Diplomata e senador brasileiro que acompanharam Bolsonaro testam positivo







Um diplomata e um senador que acompanharam o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na sua recente viagem aos EUA, testaram positivo para o novo coronavírus, informaram fontes oficiais brasileiras esta sexta-feira.







Este é o quarto caso que afeta a delegação brasileira liderada por Bolsonaro, cujo teste deu negativo, mas que irá ser submetido a novo exame.







Durante a viagem aos Estados Unidos, Bolsonaro e a restante delegação estiveram em Miami, onde participaram em vários eventos, incluindo num jantar com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.







9h38 - Fundação e Museu do Oriente encerrados até 4 de abril





O Conselho de Administração da Fundação Oriente decidiu encerrar ao público o Museu do Oriente e o Convento da Arrábida até ao dia 4 de Abril.







9h35 - Finalistas do curso de Medicina reforçam linha SNS24





Em resposta à evolução do surto de COVID-19, cerca de 100 alunos do curso de Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve (UAlg) vão reforçar a linha de Saúde 24.







O reforço foi anunciado em conferência de imprensa pela secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, como forma de aumentar a resposta à elevada procura do serviço.







9h31 - Mais 107 infetados na Coreia do Sul





Nas últmas 24 horas, a Coreia do Sul identificou mais 107 pessoas infetadas. Este é o menor número em três semanas.







Até ao momento, aquele país asiático registou 8.086 casos. Registou ainda mais cinco vítimas mortais, num total de 75 mortes naquele país devido ao novo coronavírus.







9h25 - Guterres: "Temos de declarar guerra a este vírus"





O secretário-geral das Nações Unidas reafirma que este é o momento "da ciência e da prudência" e não "do medo e do estigma".





António Guterres pede a todos os países que atuem em conjunto para conter a disseminação do vírus.



"Podemos conter a transmissão, prevenir infeções e salvar vidas. Mas isso exigirá ações pessoais, nacionais e internacionais sem precedentes", acrescentou o secretário-geral das Nações Unidas.





9h24 - MNE cria linha de emergência





O Ministério dos Negócios Estrangeiros criou uma Linha de Emergência Covid-19. A linha está disponível pelo número +351 217 929 755 e pelo e-mail covid19@mne.pt



O objetivo é apoiar os portugueses que se encontrem transitoriamente em viagem no estrangeiro e que precisem de ajuda para regressar a Portugal.



Esta linha estará disponível nos dias úteis entre as 9h00 e as 17h00.



Fora deste horário, os viajantes podem recorrer ao Gabinete de Emergência Consular, em funcionamento 24 horas por dia.







9h22 - Difuculdades no apoio aos sem abrigo





O surto do coronavírus vai ter impacto no apoio aos sem abrigo. No Porto, a Legião da Boa Vontade não vai fazer a ronda prevista para este sábado por falta de voluntários.





Vários voluntários garantem que o serviço aos sem abrigo pode continuar a ser prestado desde que sejam tomadas precauções como o uso de máscaras e luvas.

A equipa destacada desistiu. Na sexta-feira ainda se realizou a ronda por três locais habituais: Amial, Bom Sucesso/Boavista e Campo Alegre.Vários voluntários garantem que o serviço aos sem abrigo pode continuar a ser prestado desde que sejam tomadas precauções como o uso de máscaras e luvas.





8h41 - Venezuela passa de emergência preventiva a estado de alarme







O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou o "estado de alarme" no país para poder "ditar decisões drásticas".





As medidas têm como intuito combater a pandemia do coronavírus, quando o país regista dois casos confirmados de pacientes infetados.





Nicolás Maduro pediu aos mais velhos para que não saiam de casa e decretou a obrigação de uso de máscaras nos transportes públicos.





Garante ainda que está a ponderar suspender o trabalho em todo o país.

8h36 - FMI suspende viagens para a Europa e recomenda teletrabalho







O Fundo Monetário Internacional anunciou na sexta-feira a suspensão das viagens aos países europeus que foram colocados no principal nível da alerta pelos Estados Unidos.







Para além disso, a organização recomendou o teletrabalho aos funcionários da sede, situada em Washington.







As medidas foram adotadas depois de um funcionário ter acusado positivo no teste do Covid-19.







8h31 - Médicos devem exigir equipamento de proteção, diz sindicato





O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) recomendou que todos os profissionais "se recusem a atender todos os doentes agudos com sintomas respiratórios agudos" caso não tenham equipamentos de proteção individual.







"Os médicos não têm disponíveis equipamentos de proteção individual nestas circunstâncias. Mesmo as simples máscaras cirúrgicas estão a ser racionadas em muitos locais, quer a nível hospitalar nos serviços de Urgência, quer a nível dos cuidados de saúde primários", denuncia o SIM.







"Chegam-nos a toda a hora relatos de médicos a ficarem em quarentena por contacto durante a execução de consultas com doentes confirmados como positivos ou suspeitos, a maior parte deles com sintomas respiratórios mas não elegíveis como casos suspeitos pelas normas da DGS", denuncia o sindicato num comunicado divulgado no site.





8h29 - Governo fecha centros de apoio à deficiência





Devido ao surto de Covid-19, o Governo determinou a suspensão dos centros de atividades ocupacionais (CAO), que apoiam adultos com deficiência.





De acordo com fonte do Ministério do Trabalho, Soldariedade e Segurança Social, em declarações à agência Lusa, estes centros poderão apenas assegurar, em caso de necessidade ou carência económica de alguns utentes, o fornecimento de refeições.







8h20 - Hospital de Aveiro interdita visitas a doentes internados





As visitas a doentes internados no Hospital de Aveiro estão interditadas a partir deste sábado.







A informação foi confirmada pela Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que esclarece que o serviço de obstetrícia é "exceção única".







8h10 - Centro Hospitalar Lisboa Central suspende visitas a doentes e adia cirurgias







Ao início da madrugada de sexta-feira, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) vai suspender a partir do próximo domingo, dia 15 de março, as visitas a doentes internados e nas urgências.







"Foi determinado suspender as visitas a doentes no internamento e nas urgências (...) exceto na situação de doentes em fase terminal", refere o CHULC.







A par disso, só se vão realizar consultas externas presenciais e cirurgias consideradas prioritárias e urgentes.





As consultas externas presenciais, “deverão manter-se apenas nas situações em que os critérios clínicos o exijam, designadamente as prioritárias, muito prioritárias e urgentes”.







Quanto às consultas não presenciais, como a prescrição de medicação no âmbito de doença crónica, a prescrição de meios complementares de diagnóstico e terapêutica para doentes crónicos e consultas subsequentes para avaliação de resultados de exames e análises serão efetuadas com recurso a teleconsulta ou a consulta telefónica.







Estes utentes serão notificados pelo CHULC para a realização das consultas não presenciais.





O CHULC agrupa os hospitais de São José, Santo António dos Capuchos, Santa Maria, Dona Estefânia, Curry Cabral e Maternidade Alfredo da Costa.