Covid-19. Porque é mais perigoso um vírus mais contagioso do que um mais letal

Os alarmes começaram a soar em Inglaterra em setembro de 2020, na região de Kent. Algures, o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, tinha sofrido uma mutação que o tornava muito mais contagioso do que o coronavírus inicial.





Uma equipa da Escola de Medicina Tropical e Higiene de Londres concluiu de forma preliminar que esta variante era 50 a 70 por cento mais contagiosa do que as restantes até então detetadas. Chamaram-lhe por isso variante VoC 2020 12/01 [Variant of Concern, ano 2020, mês 12, variante 01]. A pesquisa britânica identificou uma mutação na proteína da espícula do vírus, que lhe permite uma maior afinidade entre o vírus e as células humanas, favorecendo a infeção.





A VoC 2020 12/01 já foi identificada em pelo menos 50 países, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e, dada a sua facilidade de transmissão, poderá em breve tornar-se a estirpe dominante, por exemplo na Europa.







A OMS acredita mesmo que a propagação da estirpe originalmente identificada em Kent e da sua congénere sul-africana está a ser gravemente subestimada.







Para já, a variante inglesa não parece ser mais letal do que o vírus original, ou seja, não parece provocar casos mais graves ou mais mortais de Covid-19 face a uma mesma quantidade de pessoas infetadas.







Um consolo fraco para as autoridades sanitárias e políticas, já que um vírus mais contagioso é potencialmente muito mais perigoso do que um simplesmente mais mortal, uma vez que a multiplicação de casos de infeção é exponencial.

Por exemplo, na Irlanda, onde a presença da VoC 2020 12/01 cresceu de 8,6 para 24,9 por cento entre 20 de dezembro de 2020 e três de janeiro de 2021, o número de casos de contágio com SARS-CoV-2 por milhão de habitantes multiplicou-se por 10 em apenas duas semanas e meia.

Uma questão de matemática

O problema com uma estirpe mais contagiosa é a sua capacidade potencial de alastrar a um maior número de pessoas, caso não sejam tomadas medidas contra a sua propagação.







Num artigo sobre a questão, o jornal francês Le Monde mostrou as contas. Se se considerar que o tempo de geração, ou o período de possibilidade de infetar alguém após ter sido exposto ao vírus, é de seis dias, em trinta dias um aumento em 50 por cento da contagiosidade irá verificar-se pelo menos cinco vezes. O que equivale a cinco “gerações” de contaminação 50 por cento mais contagiosa, refere o artigo.

Se, em vez de se dar a nível do contágio, a mutação ocorresse a nível da letalidade, por exemplo uma variante do vírus 50 por cento mais mortal, o número de mortos iria subir na mesma proporção. Mas a propagação do vírus seria constante.Com uma taxa de letalidade de 0,8 por cento e uma taxa de infeção do vírus de 1,1, o coronavírus “normal” iria causar, em trinta dias de livre propagação, 129 mortos. Ao aumentar a taxa de mortalidade em 50 por cento, o número de mortos subiria a 193 no mesmo período. Ao aumentar a taxa de infeção também em 50 por cento, com um acréscimo muito mais rápido de casos, no mesmo período haveria 978 óbitos.Noutra nota preocupante, os epidemiologistas afirmam que,, na primavera de 2020.

Apelo urgente

É da natureza dos vírus adaptarem-se a novos hospedeiros e,, 5775 das quais distintas.

Recentemente, além da variante inglesa, outras duas, uma surgida na África do Sul e já identificada em cerca de 20 países, e outra detetada na Amazónia, no Brasil, preocupam a OMS.







Esta última, identificada por cientistas japoneses, é considerada "muito inquietante" pela organização sanitária da ONU, pois terá efeitos diretos no sistema imunitário das pessoas infectadas.







As variantes estão já a ser analisadas, tanto quanto às suas especificidades, letalidade e resistência às vacinas contra a Covid-19 atualmente em circulação, mas o Comité de Emergência da OMS apelou esta sexta-feira à expansão mundial dos esforços de sequência do genoma das novas variantes, incluindo a partilha de dados e um reforço da colaboração científica, para enfrentar “o desconhecimento fundamental” que subsiste.





"Este é um momento decisivo da pandemia", considerou.



O mesmo Comité apelou ainda à OMS que estabeleça um “sistema normalizado” de denominação das novas variantes que afaste qualquer “estigmatização” geográfica ou política.O Conselheiro para a Ciência do Reino Unido, Patrick Vallance, afirmou por seu lado confiar que, caso as novas variantes sejam capazes de contornar as vacinas, estas sejam rapidamente adaptáveis às mutações do SARS-CoV-2. “”, afirmou em conferência de imprensa esta sexta-feira.