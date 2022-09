Covid-19. Resposta internacional teve "falhas massivas", acusam especialistas

, acusam os especialistas.O relatório critica ainda as autoridades de saúde por falharem em notificar atempadamente o surto inicial de SARS-CoV-2 e por demorarem em reconhecer que o vírus se espalhava através do ar.Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS),e infetou 606 milhões desde que a pandemia foi detetada, no início de 2020.“Este número impressionante de mortos é uma profunda tragédia e um massivo fracasso global a vários níveis”, refere o relatório de 57 páginas

A comissão de especialistas em covid-19 da revista The Lancet foi estabelecida em julho de 2020 e foca-se em “políticas baseadas na ciência, cooperação global e finanças internacionais”.







“Demasiados governos falharam e demasiadas pessoas – muitas vezes influenciadas pela desinformação – desrespeitaram e protestaram contra precauções básicas de saúde pública”, sublinham os especialistas, acusando ainda as maiores potências globais de “falharem em colaborar umas com as outras para controlarem a pandemia”.

A comissão frisa que houve falta de colaboração entre nações, assim como um fracasso dos governos em adotar melhores práticas. Terá havido ainda um défice no financiamento global a países de baixos e médios rendimentos e falta de redes de segurança globais e nacionais para proteger populações vulneráveis.O relatório está endereçado aos Estados-membros das Nações Unidas, assim como a agências e instituições multilaterais globais, incluindo os grupos do G20 e do G7.Há ainda críticas à Organização Mundial de Saúde, que, segundo os especialistas da, incluindo no aviso sobre a transmissibilidade do vírus e na declaração da covid-19 como uma emergência pública de interesse internacional.

OMS fala em “omissões e más interpretações”

At the same time, there are several key omissions & misinterpretations in @TheLancet #COVID19 Commission’s report on lessons from the pandemic, not least regarding the public health emergency of int'll concern & the speed and scope of WHO’s actions. https://t.co/VHnOKYYTdA — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 14, 2022

Depois das críticas, as recomendações. A comissão propõe esforços coordenados para pôr fim à pandemia, entre os quaisÉ também sugerida a expansão do Conselho Científico da Organização Mundial de Saúde, com o intuito de “aplicar as evidências científicas urgentes na resposta às prioridades globais de saúde”.A OMS já reagiu às recomendações, agradecendo-as, mas salientandono que diz respeito à resposta inicial à pandemia.“A OMS agradece as recomendações abrangentes do relatório da, que se alinham com o nosso compromisso para com aa nível global, regional e nacional”, começou por escrever a entidade no Twitter.“Ao mesmo tempo, há várias e importantes omissões e más interpretações no relatório”, continuou, “principalmente em relação à emergência de saúde pública de interesse internacional e à velocidade e objetivos das ações da OMS”.O relatório dachegou no mesmo dia em que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou que o número de novas infeções por SARS-CoV-2 caiu drasticamente.. Ainda não chegámos lá, mas o fim está à vista”, afiançou.