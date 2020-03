Covid-19. Três casos suspeitos em Portugal aguardam resultados

De acordo com o último boletim informativo da Direção-Geral da Saúde, Portugal não registava nenhum caso do novo coronavírus até às 18h00 de sábado. Até agora, foram registados 70 casos suspeitos em Portugal, dos quais 67 tiveram resultado negativo. Aguarda-se o resultado dos três restantes. Destaque para o surgimento do primeiro caso suspeito na Madeira. A epidemia de Covid-19, com origem na China, já infetou mais de 86 mil pessoas em 53 países de cinco continentes, das quais morreram quase três mil.

10h36 - Testes a tripulante português Adriano Maranhão deram negativo





Os dois testes ao novo coronavírus realizados ao português internado no Japão deram negativo.



A informação é confirmada pela mulher de Adriano Maranhão.







O português é tripulante do navio de cruzeiros Diamond Princess. Está internado num hospital de referência no Japão desde a passada terça-feira.





10h14 - Primeiro caso no Luxemburgo





O Luxemburgo confirmou o primeiro caso de contágio provocado pelo novo coronavírus num homem de 40 anos que passou uns dias em Itália, revelou o Ministério da Saúde do país.







9h53 - Escritor chileno Luis Sepúlveda está infetado







O escritor chileno Luis Sepúlveda está infetado com o novo coronavírus e está internado num hospital das Astúrias, em Espanha.







Sepúlveda visitou Portugal há seis dias, a propósito do festival Correntes d'Escritas, em Póvoa de Varzim.







Numa conferência de imprensa no Hospital Universitário de Oviedo, nas Astúrias, o chefe do Serviço de Vigilância, Ismael Huerta, confirmou no domingo a existência de um caso positivo de Covid-19 na região, mas não revelou a identidade do doente. Pouco depois, o jornal espanhol Voz das Astúrias disse tratar-se de Luis Sepúlveda.



O escritor chileno teve os primeiros sintomas a 25 de fevereiro, dois dias depois de ter saído de Portugal.



Sepúlveda e a mulher estão em isolamento no Hospital das Astúrias. A mulher tem febre, mas os resultados dos exames ainda não são conhecidos.







9h19 - Primeira morte na Austrália





A Austrália anunciou este domingo a primeira morte causada pelo novo coronavírus.







O homem de 78 anos esteve no navio de cruzeiro colocado em quarentena no Japão, embarcação onde também foram infetados dois portugueses, que permanecem hospitalizados.







O homem morreu esta manhã num hospital em Perth, disse um porta-voz do Ministério da Saúde da Austrália.



A mulher, de 79 anos, e também contaminada a bordo do navio, continua hospitalizada em Perth.





Mais de 700 casos de coronavírus foram identificados entre os passageiros e a tripulação do navio.







8h20 - Brasil confirma segundo caso positivo





O Brasil confirmou no sábado o segundo caso positivo de contágio pelo novo coronavírus.





Trata-se de um paciente que apresentou sintomas após regressar de Itália, segundo revelou o Ministério brasileiro da Saúde.







O paciente tem 32 anos e chegou quinta-feira ao país, vindo de Milão na companhia da esposa, que não tem problemas de saúde.



O Ministério da Saúde afirma que, apesar de dois casos positivos registados no país, "não há evidências de circulação de vírus no território nacional".



Na quarta-feira, foi confirmado o primeiro caso positivo de contágio no Brasil: um homem com 61 anos, residente em São Paulo, que viajou sozinho em trabalho entre os dias 9 e 21 de fevereiro para a região da Lombardia, no norte de Itália.







Mais 35 mortes na China





As autoridades chinesas registaram 35 mortes nas últimas 24 horas causadas pela epidemia de Covid-19, elevando o número total de vítimas fatais na China continental para 2.870.





Foram ainda identificados 573 novos casos. O novo coronavírus já infetou 79.824 pessoas na China Continental.





Na Europa, Itália é o país mais atingido pelo surto, com 29 mortos e 1.128 infetados.







Primeiro caso suspeito na Madeira





As autoridades de saúde da Região Autónoma da Madeira validaram no sábado o primeiro caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus, indicando que se trata de uma doente proveniente de Milão, Itália.











Os primeiros testes laboratoriais vão ser feitos no Funchal e só depois encaminhados para o Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa.





Portugal continua sem registar casos de Covid-19

De salientar que houve registo de 11 novos casos suspeitos entre sexta-feira e sábado.







O boletim da DGS apenas menciona os casos registados no país. Há dois casos conhecidos de portugueses infetados pelo novo coronavírus que estão hospitalizados no Japão.



Ainda que não haja casos em território nacional, a DGS mantém moderado a elevado o risco para a saúde pública em Portugal.





"Tendo em conta a situação epidemiológica mundial, é necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária ativa", nomeadamente de Itália, Irão, Singapura, Japão e Coreia do Sul.



