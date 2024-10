"Crime de guerra". Ataque israelita no sul do Líbano mata três jornalistas

(em atualização)







Pelo menos três profissionais da comunicação social morreram esta madrugada em Hasbaya, no sul do Líbano, segundo a agência noticiosa libanesa. Entre as vítimas estavam o repórter de imagem Ghassan Najjar, o engenheiro de emissão Mohammad Reda, que trabalhavam para o canal de televisão libanês pró-iraniano Al-Mayadeen, assim como um outro repórter de imagem, Wissam Qassem, do canal de televisão do Hezbollah Al-Manar, de acordo com o Al-Mayadeen





“A ocupação visou deliberadamente a residência de jornalistas e outros jornalistas de outros canais árabes ficaram feridos" declarou o diretor do Al-Mayadeen, Ghassan Ben Jeddou, na conta X do canal. “Consideramos a ocupação totalmente responsável por este crime de guerra", acrescentou.





An Israeli aggression in the early hours of Friday killed three journalists from #AlMayadeen and Al Manar, including our two colleagues, Ghassan Najjar and Mohammad Reda.



The strike on a compound housing journalists left extensive damage.



Al Mayadeen documented the devastation… pic.twitter.com/4Y04OCxGjc — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 25, 2024

Também o ministro libanês da Informação, Ziad Makary, acusou Telavive de visar deliberadamente a imprensa libanesa num ataque no sul de país.

"O inimigo israelita esperou que os jornalistas fizessem uma pausa durante a noite para os apanhar a dormir (...). Foi um assassínio, após vigilância e rastreio, porque estavam lá dezoito jornalistas que representavam sete instituições de comunicação social. Isto é um crime de guerra", afirmou Ziad Makary numa mensagem na rede social X.



انتظر العدو الاسرائيلي استراحة الصحافيين الليلية لكي يغدر بهم في منامهم، وهم لم يتوقفوا خلال الأشهر الماضية عن تغطية الخبر في الميدان ونقله كشفاً عن جرائمه الموصوفة.

هذا اغتيال، بعد رصد وتعقب، عن سابق تصور وتصميم، إذ كان يتواجد في المكان ١٨ صحافياً يمثلون ٧ مؤسسات إعلامية.

هذه… — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) October 25, 2024





No local do ataque, em Hasbaya, encontravam-se jornalistas de outros órgãos de comunicação social, incluindo da emissora libanesa Al-Jadeed, Sky News Arabic e Al Jazeera English, segundo a Agence France-Presse.







O ataque noturno à residência acontece vinte e quatro horas depois de um ataque de Israel ter atingido um escritório do canal de televisão da Al-Mayadeen nos subúrbios do sul da capital libanesa, matando uma pessoa e ferindo cinco, de acordo com o ministério libanês da Saúde.



pelo menos 128 jornalistas e profissionais de grupos de comunicação social tinham sido mortos desde o início da guerra de Gaza. Segundo um inquérito preliminar do Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), até 23 de outubro,

Baixas militares israelitas no sul do Líbano



Numa altura em que Israel prossegue com a ofensiva no Líbano, o exército israelita declarou que cinco soldados foram mortos e dois outros ficaram gravemente feridos em combates no sul do país.





Os soldados "caíram durante um combate no sul do Líbano" na quinta-feira, declarou o exército, elevando o número total de soldados israelitas mortos no Líbano para 32 desde o início da operação terrestre a 30 de setembro.