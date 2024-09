Crise climática. Portugal devastado por incêndios e Europa Central pelas inundações

Crise climática no quotidiano europeu

“A realidade global da crise climática mudou-se para a vida cotidiana dos europeus”.







The reality of climate breakdown has moved into our everyday lives.



We are facing Europe simultaneously flooding and burning.



This is fast becoming the norm for our shared future.



Together we must step up our preparedness❗️



My #EPlenary address 👇





Também o secretário-geral das Nações Unidas afirmou estar a acompanhar a situação dos fogos em Portugal com muita atenção e vinculou esse cenário ao agravamento da crise climática.



António Guterres - que tem na questão ambiental uma das prioridades do seu mandato - frisou que a "crise climática é um fator multiplicador de todas as tragédias que assistimos".



"Tenho estado a acompanhar a situação dos fogos em Portugal com muito atenção", disse o secretário-geral das Nações Unidas numa conferência de imprensa.



"É absolutamente evidente que o agravamento dos incêndios em Portugal, o agravamento das cheias na Europa central e oriental, o agravamento das cheias na Nigéria e um conjunto de outros desastres que vemos multiplicar por toda a parte no mundo tem uma relação direta com o agravamento da crise climática. Hoje ninguém tem dúvidas a esse respeito", advogou.



Com este cenário e sem tréguas por parte das chamas, o Governo português declarou estado de calamidade em todos os municípios afetados e alargou até quinta-feira a situação de alerta, considerando as previsões meteorológicas.. Nesse sentido, a presidente da Comissão Europeia desloca-se quinta-feira a Wroclaw, no oeste da Polónia, para se encontrar com dirigentes dos países atingidos pelas inundações.O governo polaco informou estar prevista uma reunião para Worclaw, cidade ameaçada pelas inundações, tendo uma porta-voz de Bruxelas acrescentado que a “convite do primeiro-ministro Tusk, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitará a zona de risco de Wroclaw”.Em Estrasburgo, o comissário de gestão de crises da UE disse que as inundações na Europa Central, juntamente com os incêndios florestais mortais desta semana em Portugal, eram uma prova conjunta da crise climática., disse Janez Lenarčič aos eurodeputados, esta quarta-feira.Além do custo humano, os Estados-membros também têm tentado enfrentar os aumentos de gastos na recuperação de desastres., disse ainda o comissário.A questão da crise climática é, contudo, controversa entre Estados-membros, em que muitos se opõem à aplicação de medidas dispendiosas. Mas, diz Lenarčič, as pessoas só precisam de acompanhar as notícias para entender a urgência da questão., lamentou. “