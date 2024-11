Desprezo pelas sanções. Moscovo está a fornecer petróleo a Pyongyang

Estas transferências violam as sanções da ONU, que proíbem os países de vender petróleo à Coreia do Norte, exceto em pequenas quantidades, numa tentativa de asfixiar a sua economia para evitar que continue a desenvolver armas nucleares.

As imagens de satélite, partilhadas em exclusivo com a BBC, mostram mais de uma dúzia de diferentes petroleiros norte-coreanos a chegar a um terminal petrolífero no Extremo Oriente da Rússia, num total de 43 vezes nos últimos oito meses.Outras imagens, tiradas dos navios no mar, parecem mostrar os petroleiros a chegar aos portos russos vazios e a sair quase cheios.Segundo a BBC, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia não comenta.As transferências continuaram enquanto milhares de tropas norte-coreanas eram enviadas para a Rússia para combater, tendo a última sido registada a 5 de novembro.“Enquanto Kim Jong Un fornece a Vladimir Putin uma tábua de salvação para continuar a sua guerra, a Rússia está discretamente a fornecer à Coreia do Norte a sua própria tábua de salvação”, afirmou Joe Byrne, do Open Source Centre..”Quatro antigos membros do painel da ONU responsáveis pelo acompanhamento das sanções contra a Coreia do Norte disseram à BBC que as transferências são uma consequência dos laços crescentes entre Moscovo e Pyongyang., diz Hugh Griffiths, que liderou o painel de 2014 a 2019.“Para continuar a lutar na Ucrânia, a Rússia tornou-se cada vez mais dependente da Coreia do Norte para obter tropas e armas em troca de petróleo”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, à BBC.Esta situação tem um impacto direto na segurança da península coreana, da Europa e do Indo-Pacífico”, acrescentou.

Fornecimento fácil e barato de petróleo





Embora a maioria das pessoas na Coreia do Norte dependa do carvão para a sua vida quotidiana, o petróleo é essencial para o funcionamento das forças armadas do país. O

Os 500 mil barris que a Coreia do Norte está autorizada a receber estão muito aquém dos nove milhões que consome - o que significa que, desde que o limite foi introduzido em 2017, o país tem sido forçado a comprar petróleo ilicitamente a redes criminosas para compensar este défice.

, segundo Go Myong-hyun, investigador do Instituto de Estratégia de Segurança Nacional da Coreia do Sul, que está ligado à agência de espionagem do país.”.Para Go Myong-hyun, “libertar um milhão de barris não é nada para um grande produtor de petróleo como a Rússia, mas é uma quantidade substancial para a Coreia do Norte.

Transferências “silenciosas”

Nas 43 viagens seguidas pelo Open Source Centre através de imagens de satélite, oAs imagens mostram que depois regressaram a um dos quatro portos das costas leste e oeste da Coreia do Norte., diz Joe Byrne, investigador do Open Source Centre. “

A equipa, que tem vindo a seguir estes petroleiros desde a introdução das sanções petrolíferas, utilizou o seu conhecimento da capacidade de cada navio para calcular o número de barris de petróleo que poderiam transportar.



Depois, estudaram as imagens dos navios que entravam e saíam de Vostochny, na maioria dos casos, puderam ver o nível a que se encontravam na água e, por conseguinte, quão cheios estavam.Com base nisto, calculam que, desde março, a Rússia forneceu à Coreia do Norte mais de um milhão de barris de petróleo - mais do dobro do limite anual e cerca de dez vezes mais do que a quantidade que Moscovo deu oficialmente a Pyongyang em 2023.Isto vem na sequência de uma avaliação feita pelo governo dos EUA em maio, segundo a qual Moscovo já tinha fornecido mais de 500 mil barris de petróleo.No entanto, em dias nublados os investigadores não conseguem obter uma imagem clara do porto todos os dias.“Todo o mês de agosto esteve nublado, por isso não conseguimos documentar uma única viagem”, afirma Byrne, levando a sua equipa a acreditar que um milhão de barris é um valor

Desprezo pelas sanções

Estas entregas de petróleo violam as sanções da ONU contra a Coreia do Norte, que a Rússia, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, assinou, como também mais de metade das viagens seguidas pelo Open Source Centre foram efetuadas por navios que foram sancionados individualmente pela ONU.Mas em março de 2024, três semanas depois de ter sido documentada a primeira transferência de petróleo, a Rússia dissolveu o painel da ONU responsável pela monitorização das violações das sanções, utilizando o seu veto no Conselho de Segurança da ONU.Ashley Hess, que estava a trabalhar no painel até à sua dissolução, revela que foram vistas provas de que as transferências tinham começado. “”.Eric Penton-Voak, que liderou o grupo de 2021-2023, diz que os membros russos do painel tentaram censurar o seu trabalho. “Agora que o painel desapareceu, eles podem simplesmente ignorar as regras”, acrescenta. “O facto de a Rússia estar agora a encorajar estes navios a visitar os seus portos e a carregar petróleo mostra um novo nível de desprezo por estas sanções.”Mas Penton-Voak, que faz parte da direção do Open Source Centre, considera que o problema é muito mais profundo.“Temos agora estes regimes autocráticos a trabalhar cada vez mais em conjunto para se ajudarem mutuamente a conseguir o que querem e a ignorar os desejos da comunidade internacional.”“A última coisa que se quer é que uma arma nuclear tática norte-coreana apareça no Irão, por exemplo.”

Petróleo é a ponta do icebergue?

À medida que Kim Jong-un aumenta o apoio à guerra de Vladimir Putin, cresce a preocupação sobre o que mais poderá receber em troca.Mais recentemente, Putin e Kim assinaram um pacto de defesa, o que levou ao envio de milhares de tropas norte-coreanas para a região russa de Kursk, onde, segundo informações dos serviços secretos, estão agora a combater.O Governo sul-coreano disse à BBC que iria “responder com firmeza à violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU pela Rússia e pela Coreia do Norte”.A maior preocupação de Seul é que Moscovo forneça a Pyongyang tecnologia para melhorar os seus satélites espiões e mísseis balísticos. No mês passado, o ministro sul-coreano da Defesa, Kim Yong-hyun, declarou que havia uma “grande probabilidade” de a Coreia do Norte estar a pedir essa ajuda., frisou Go Myong-hyun.Andrei Lankov, especialista nas relações Coreia do Norte-Rússia na Universidade Kookmin de Seul, concorda. “Costumava pensar que não era do interesse da Rússia partilhar tecnologia militar, mas talvez o cálculo tenha mudado. Os russos precisam destas tropas e isto dá mais poder aos norte-coreanos”.