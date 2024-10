Discurso em Bruxelas. Zelensky insiste em previsão do fim da guerra para 2025

Perante os líderes europeus, Zelensky pediu o levantamento das restrições ao uso de armas que o Ocidente fornece à Ucrânia, a implantação em território ucraniano de armas de dissuasão não nucleares, por exemplo. Nenhum destes pedidos encontrou ainda o apoio dos Aliados.



O “plano de vitória” do presidente ucraniano exige um apoio maior e duradouro do Ocidente. Volodomyr Zelensky pede o envio imediato a Kiev de um convite para aderir à NATO, porque é a única garantia real de segurança para a Ucrânia.



Apesar de não se conhecer publicamente o documento que detalha o “Plano de vitória”, Zelensky revelou as linhas gerais, na quarta-feira, perante o Parlamento ucraniano, após mais de dois anos e meio de guerra após a invasão russa.Volodomyr Zelensky marca presença na cimeira da União Europeia que reúne os líderes dos 27. No final desta quinta-feira, vai estar reunido com os 32 ministros da Defesa da NATO.