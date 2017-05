20h01 - Le Pen começa ao ataque.



Marine Le Pen ataca Emmanuel Macron, acusando-o de ser o candidato defensor do capitalismo selvagem e de ser um testa-de-ferro so Presidente François Hollande.



19h59 - Le Pen, a subestimada.





Marine Le Pen, often underestimated, threads a careful path to French election finale. https://t.co/5VJpUk164b pic.twitter.com/keGkMU1pzq — New York Times World (@nytimesworld) 3 de maio de 2017

Lelouch, Hazanavicius, Klapisch, le cinéma français sonne la charge contre le FN https://t.co/il1qHbow0X via @Figaro_Culture — François Aubel (@francoisaubel) 3 de maio de 2017

A ordem dos temas do debate também já está definida: Economia (desemprego, poder de compra, dívida e impostos), Proteção Social (ajudas sociais e saúde), Europa e Mundo (diplomacia e defesa), Sociedade (eutanásia, educação e ecologia).Na noite que o lançou para a segunda volta das Presidenciais, Emmanuel Macron disse aos franceses que tinham “virado uma página da vida política francesa”.“Os franceses expressaram o seu desejo de renovação”, constatava o ex-ministro de François Hollande, para deixar um aviso: “O nosso pensamento deve agora ser o de nos mantermos juntos. Até às legislativas”.O candidato do Em Marcha! era o mais europeísta entre todos os que se apresentaram à primeira volta, com uma visão liberal da economia, tentando ao mesmo tempo fugir à dicotomia esquerda-direita.Nessa noite que lhe deu um bilhete para disputar o Eliseu com a líder de extrema –direita Marine Le Pen dizia aos seus apoiantes: "Conheço as vossas expetativas e quero, dentro de duas semanas, ser o vosso Presidente. O Presidente de todos os franceses contra a ameaça dos nacionalistas".A candidata da Frente Nacional está na segunda volta “em defesa do superior interesse do país".Contados os votos da primeira volta, já havia um apelo de Marine Le Pen aos franceses, a quem pedia para defenderem "a unidade, a segurança, a cultura e a independência" da França. O primeiro a fazer era libertar o país da "elite arrogante".Le Pen avisa que que a escolha de 7 de maio será feita entre "a continuação de uma desregulação total sem fronteiras, concorrência desleal e imigração em massa" e um partido que defende "a identidade nacional"."Não é o herdeiro de Hollande que vai trazer a mudança", deixou, em relação a Emmmanuel Macron.