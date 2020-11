Eleições nos EUA. A situação ao minuto

Acompanhamos aqui, ao minuto, o desenrolar das eleições dos Estados Unidos da América.

Mais atualizações

09h49 - Joe Biden passa Donald Trump na contagem dos votos na Geórgia. Lidera neste momento com mais 917 votos.





A Geórgia representa 16 votos para Colégio Eleitoral. A vitória de Biden aqui será a grande surpresa destas eleições, a par de uma possível vitória no Arizona. A última vez que os Democratas venceram na Geórgia foi em 1992. Trump em 2016 venceu com uma diferença superior a 200 mil votos.





Se Biden vencer aqui, terá apenas que garantir também a vitória ou no Nevada ou no Arizona para vencer as eleições.





Terceiro dia após as eleições nos EUA e ainda não há confirmação do nome do próximo Presidente dos EUA. Mas isso deve acontecer hoje. A contagem continua. São quatro os Estados decisivos.