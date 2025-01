Empresa de português alvo de operação contra imigração ilegal nos EUA

O empresário Luís Janota explicou à Lusa que cerca de uma dezena de agentes do ICE entraram na companhia ao final da manhã de quinta-feira, "sem qualquer mandato", e "começaram a pedir papéis de identificação aos trabalhadores".

Dos três funcionários detidos, nenhum era português, assegurou Janota, proprietário da Ocean Seafood Depot, empresa dedicada à comercialização de marisco em Newark, no estado de Nova Jérsia, no nordeste do país.

"Estamos no negócio há 26 anos e nunca tivemos uma coisa assim. Nunca, nem de perto. (...) Querem fechar as fronteiras e eu estou de acordo. Mas se querem levar alguém, se querem deportar alguém, que deportem as pessoas que são más. Não as pessoas que estão a trabalhar. Estes meus funcionários não são criminosos, trabalham connosco há vários anos", protestou Luís Janota.

"Fiquei sem os meus funcionários. Agora terei de procurar outras pessoas. Eu não sei exatamente o que é que se vai passar com eles. Eu perguntei se podíamos fazer alguma coisa por eles e o que os agentes me disseram é que eles só poderiam sair após o pagamento de 30 mil dólares [28,7 mil euros] cada um", contou.

Donald Trump garantiu na segunda-feira, no discurso de tomada de posse, que irá expulsar "milhões e milhões" de imigrantes ilegais, uma das principais promessas da campanha eleitoral, durante a qual prometeu levar a cabo a "maior deportação em massa da história" do país.

Há cerca de 11 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos, segundo estimativas do Departamento de Segurança Interna de 2022, o ano mais recente com dados disponíveis - embora Trump tenha afirmado, sem provas, que o número real é cerca do dobro.

Newark, que acolhe uma das mais significativas comunidades portuguesas nos Estados Unidos, é uma das várias "cidades santuário" do país, onde existem leis locais e estaduais que protegem a população indocumentada e que acabam por ser um refúgio para pessoas que ainda não conseguiram regularizar a sua situação.