Encontro a dois em Pyongyang. Putin e Kim assinam acordo de "parceria estratégica"

Ao ser recebido na praça principal da capital, decorada para a ocasião com um painel com enormes retratos dos dois dirigentes, uma multidão de habitantes com flores e balões saudaram os dois homens ao som de uma orquestra militar., que já recebeu duas vezes na Rússia, em abril de 2019 e em setembro de 2023. "Espero que a próxima reunião tenha lugar na Rússia, em Moscovo", acrescentou.

O homem que ordenou a guerra contra a Ucrânia recordou que "a Rússia e a Coreia do Norte estão ligadas há várias décadas por uma amizade sólida e uma vizinhança próxima".

, declarou Putin nesta cimeira bilateral, após a cerimónia solene na praça Kim Il Sung.Segundo agências russas de notícias, o líder do Kremlin elogiou a cooperação entre os dois países, "que se baseia nos princípios da igualdade e do respeito mútuo dos interesses", e anunciou que "um novo documento fundamental" que enquadra as relações bilaterais "a longo prazo" já estava pronto. Entretanto, a agência Interfax avançou que já foi assinado.Este documento inclui, esclareceu o Parlamento russo.

Kim solidário com “operação militar especial” na Ucrânia

Esta quarta-feira, os dois líderes estiverem reunidos a sós durante cerca de duas horas. Antes, Putin tinha frisado a Kim que Moscovo está a lutar contra a política "hegemónica e imperialista" dos Estados Unidos e dos seus aliados.





Kim Jong-un transmitiu, por sua vez, que as relações entre Rússia e Coreia do Norte estão a entrar num período de "nova e elevada prosperidade".

"Agora, a situação no mundo está a tornar-se mais complicada e a mudar rapidamente. Nestas circunstâncias,, com a liderança russa", comunicou o presidente.A Coreia do Norte "expressa o seu apoio e solidariedade totais ao Governo russo, Exército e pessoas que estão a levar a cabo a operação militar especial na Ucrânia para protegerem a sua soberania, interesses de segurança e integridade territorial", disse ainda Kim.Esta é a primeira visita do presidente russo ao norte da península coreana em 24 anos e acontece numa altura em que ambos os países enfrentam isolamento internacional.Agora, Washington e aliados. Receiam também que Pyongyang forneça a Moscovo grandes quantidades de mísseis e munições.

