Espanha recebe migrantes do navio Aquarius

RTP17 Jun, 2018, 08:29 / atualizado em 17 Jun, 2018, 08:52 | Mundo

Os migrantes seguiam em três diferentes embarcações e estão a chegar ao porto espanhol de forma faseada. O primeiro navio a chegar foi o Datillo, da Marinha italiana, por volta das 6h20 locais (mais uma hora em Portugal Continental), com 274 migrantes.





Seguem-se agora o navio Aquarius, da organização não-governamental SOS Mediterranée, que deverá chegar às 9h00 locais, com 106 migrantes a bordo.







Por fim, será a vez do navio Orione, da armada italiana, com 250 migrantes, com entrada no porto espanhol prevista para as 12h00 locais.







Na semana passada, dia 10, a Itália recusou-se a permitir o desembarque do Aquarius nos portos italianos. Os 629 migrantes viajavam em barcos de borracha e tinham sido resgatados no Mar Mediterrâneo, no dia anterior.







O Governo de Roma defendeu que deveria ser Malta a acolher os migrantes, mas as autoridades maltesas argumentaram que a responsabilidade era de Itália, uma vez que o salvamento ocorreu numa zona marítima sob controlo de Itália.







Perante este impasse, a Espanha ofereceu-se na segunda-feira para acolher os migrantes no porto de Valência. O presidente do Governo espanhol, Pedro Sanchez, fez esta oferta para "evitar uma tragédia humanitária".







Nesta embarcação seguiam 123 menores desacompanhados, onze bebés e sete mulheres grávidas.