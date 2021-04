Especialistas defendem que causa de morte de George Floyd foi a falta de oxigénio e a "atuação dos agentes"

Na quinta-feira, um reconhecido especialista norte-americano em medicina pulmonar e em cuidados intensivos testemunhou no julgamento e defendeu que

Segundo o especialista, o pescoço de Floyd foi submetido a uma pressão equivalente a metade do peso do corpo de Chauvin, cerca de 41,5 quilos.

“A causa do baixo nível de oxigénio foi a respiração débil”, explicou Martin Tobin, médico no Hospital Edward Hines Jr. VA e na escola de medicina da Universidade Loyola, nos EUA.O perito, que se apoiou em gráficos e imagens de vídeo, sublinhou que a forma como Floyd foi algemado e a posição em que Chauvin o imobilizou no solo criou uma espécie de torniquete que afetou a respiração.”, acrescentou o especialista.Enquanto os procuradores apresentavam repetidamente as imagens do momento da detenção do afro-americano, o especialista identificou aquele que foi o último suspiro de Floyd, que aconteceu cerca de cinco minutos depois de a polícia o ter pressionado contra o asfalto. “No início, podem ver que ele está consciente, podem ver uns ligeiros tremores, e depois desaparecem. Esse é o momento em que a vida sai do seu corpo”, explicou Tobin perante o tribunal.Tobin testemunhou que uma vez que Floyd estava a falar, isso não significava que estava a respirar adequadamente. O especialista explicou ainda que o movimento involuntário de uma das pernas de Floyd, que é possível ver-se no vídeo, era um sinal de uma lesão cerebral, quando o cérebro deixa de receber oxigénio., defendeu Tobin, rejeitando a teoria defendida pela equipa de defesa de Chauvin de que a morte de Floyd teria sido provocada pelo alegado consumo de drogas e os problemas de saúde subjacentes.

Atuação dos agentes foi “a causa imediata da morte”

Lindsey Thomas, uma patologista forense, foi uma das primeiras a testemunhar esta sexta-feira. Os depoimentos de Thomas foram ao encontro dos de Tobin, tendo defendido queA patologista forense acrescentou que“Esta não é uma morte cardíaca súbita, uma arritmia cardíaca súbita. Esta é uma morte em que o coração e os pulmões deixaram de funcionar., explicou Thomas.Questionada pelos procuradores para explicar o que entende pelos termos de “contenção, subjugação e compressão”, a patologista forense respondeu que essas foram as ações praticadas pelos agentes policiais envolvidos na detenção de Floyd. “”, reiterou Thomas.A patologista forense descartou também as drogas como um fator relevante na morte de George Floyd, afirmando que os vídeos da detenção minam a defesa de Chauvin. Segundo explicou Thomas, a morte do afro-americano não foi “repentina” como ocorreria devido ao consumo de metanfetamina e também não foi lenta como seria de esperar com o fentanil, duas substâncias que foram detetadas na autópsia.

"Stress fisiológico" foi um "golpe duplo" para Floyd

“Começamos a precisar de mais oxigénio nos nossos músculos, de respirar mais e de mais oxigénio para a frequência cardíaca, porque o nosso coração está a bater mais rápido”, explicou a patologista forense.“Todos esses fenómenos físicos, coisas químicas, podem causar reações no corpo que dão origem a um stress adicional, principalmente no coração, mas também em todos os sistemas do corpo”, acrescentou.

O médico legista que realizou a autópsia de Floyd, Andrew Baker, também deverá testemunhar esta sexta-feira.

O ex-polícia está acusado dos crimes de assassínio em segundo grau, punido com pena até 40 anos de prisão, assassínio em terceiro grau, com uma pena máxima de 25 anos, e homicídio em segundo grau, que implica até 10 anos de privação da liberdade.No entanto, como não tem antecedentes penais, só poderá ser condenado a um máximo de 12 anos e meio de prisão pelos primeros dois crimes e a quatro anos de prisão pelo terceiro.Estão convocadas mais de 400 testemunhas e o julgamento tem já mais de um mês de sessões agendadas. O veredicto é esperado para o final de abril ou início de maio, sendo que os 12 jurados terão de decidir por unanimidade, sob pena de o julgamento ser considerado nulo.

Os outros três polícias envolvidos na morte de Floyd (Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao) só serão julgados por “cumplicidade no homicídio” em agosto, devido à pandemia da Covid-19.