EUA. Invasores do Capitólio conseguiram arrecadar três milhões de dólares em crowdfunding

Cerca de 700 pessoas foram indiciadas pela sua participação no ataque ao Capitólio, em janeiro de 2021, que provocou a morte de cinco pessoas e foi descrito como um “ataque à democracia”. As acusações criminais variam entre pequenas contraordenações e crimes graves, sendo que, dos mais de 50 réus condenados, menos de metade foi para a prisão.Em setembro, a CNN noticiava que tinham já conseguido arrecadar dois milhões de dólares.O montante arrecadado por cada um varia entre algumas centenas de dólares e os 300 mil dólares. Os objetivos também variam amplamente, desde dez mil dólares a meio milhão. De acordo com oa média ambicionada é de mais de 100 mil dólares e a média arrecadada é de 25 mil.Segundo o mesmo jornal, membros do grupo radical Oath Keepers, uma milícia pró-Trump, estão entre aqueles que arrecadaram uma maior quantia com oMas segundo o, a maior soma arrecadada foi para o, um grupo “dedicado a consciencializar sobre a situação daqueles que estão a ser perseguidos politicamente”, segundo descrevem no Twitter.Estima-se que a quantia seja muito superior, visto que o grupo também aceita transferências através da

A maioria das campanhas de crowdfunding procura passar a imagem de mártires, de inocência e de perseguição sobre os “patriotas”. Por outro lado, as campanhas prendem-se com uma retórica que é também comum àqueles que doam dinheiro (maioritariamente republicanos), e que passa por caracterizar o motim como um protesto pacífico contra as eleições presidenciais alegadamente fraudulentas.







As quantias arrecadadas podem ajudar a pagar as despesas, mas também podem ter consequências legais. Segundo a CNN, em pelo menos dois casos, o crowdfunding foi citado por procuradores e juízes federais como um motivo para não libertar os réus e outros ficaram sem direito a um advogado gratuito.



A invasão da sede do Congresso norte-americano aconteceu algumas horas depois de o ainda presidente Donald Trump se ter dirigido a uma multidão composta por milhares de apoiantes, durante um comício realizado nas imediações da Casa Branca, e de ter defendido que estes nunca deveriam aceitar uma derrota, numa referência aos resultados das presidenciais de novembro de 2020.

Minutos depois, milhares de pessoas cercaram e várias centenas forçaram a entrada no Capitólio, quando os congressistas estavam a certificar o resultado das eleições presidenciais de novembro de 2020 e a vitória do atual Presidente, o democrata Joe Biden.