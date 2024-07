Ex-diretora foragida das lojas Americanas que estava em Portugal regressou ao Brasil

Anna Christina Ramos Saicali, que teve ordem de prisão decretada na semana passada pela Justiça brasileira, estava em Portugal desde 15 de junho e chegou a ter o nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol, a polícia internacional, pelas autoridades brasileiras.

A executiva aterrou hoje no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, pelas 06:40 (10:40 em Lisboa).

Anna Christina Ramos Saicali é uma das principais personagens do escândalo que eclodiu no ano passado, quando a rede de lojas Americanas anunciou que, em 2022, registou prejuízos de 12,9 mil milhões de reais (2,2 mil milhões de euros), mais 107% que em 2021.

A direção foi destituída e os novos membros admitiram, nas demonstrações financeiras, que a empresa foi alvo de "fraude sofisticada" por parte da antiga administração, com "manipulação intencional de seus controlos internos".

A fraude nas lojas Americanas terá ascendido a cerca de 25,3 mil milhões de reais (4,36 mil milhões de euros), de acordo com a autoridade policial brasileira.

Segundo as investigações, que contam com a colaboração da atual direção da Americanas, os suspeitos praticaram fraudes contabilísticas relacionadas com operações de risco sacado (operação na qual a empresa consegue antecipar o pagamento a fornecedores através de empréstimo bancário).

Também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada, que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas que neste caso nunca existiram.

A investigação revelou ainda, de acordo com a polícia brasileira, fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e branqueamento de capitais.