Ex-Presidente brasileiro Michel Temer libertado

RTP25 Mar, 2019, 18:21 / atualizado em 25 Mar, 2019, 18:32 | Mundo

Também o ex-ministro Moreira Franco, detido juntamente com Temer na passada quinta-feira no âmbito da Operação Lava Jato, foi libertado.







Ambos os membros do partido MDB - Movimento Democrático Brasileiro - beneficiaram da decisão do juiz desembargador António Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, refere o jornal Folha de S.Paulo.







Ao justificar a decisão, Athié sublinha não estar contra a Operação Lava Jato, mas defende a "observância das garantias institucionais".







"Ressalto que não sou contra a chamada Lava Jato, pelo contrário, também quero ver nosso país livre da corrupção que o assola", escreveu o juiz.





"Todavia, sem observância das garantias institucionais, asseguradas a todos, inclusivé aos que a renegam aos outros, com violação de regras não há legitimidade no combate a essa praga", acrescentou o juiz.





Athié tinha marcado para dia 27 a audiência do pedido de habeas corpus apresentado por Temer.







(em actualização)