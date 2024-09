Francisco pede aos jovens para "fazerem barulho" e respeitarem os mais velhos

No Centro de Convenções de Díli, no último dia de visita de Francisco a Timor-Leste, milhares de jovens interagiram com um Papa bem-disposto, que começou por perguntar o que é que os jovens fazem sempre.

Entre respostas, como "proclamar a Cristo" e "proclamar a palavra de Deus", Francisco respondeu que os jovens fazem "barulho".

"Há uma coisa que os jovens fazem sempre, independentemente da nacionalidade e da religião, sabem o que fazem os jovens? Os jovens fazem ruído, os jovens fazem barulho", disse o Papa.