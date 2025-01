Gaza. Mediadores reúnem-se no Catar em derradeiro esforço para alcançar tréguas

Mais de 15 meses após o início da guerra em Gaza, Israel e o Hamas podem estar prestes a chegar a um acordo para um cessar-fogo e para a libertação de reféns, segundo avançaram várias fontes próximas às negociações.Os mediadores estão reunidos, esta terça-feira, em Doha, no Catar, para “finalizar os detalhes restantes do acordo”, segundo revelou uma fonte próxima à agência“Tudo o que podemos dizer é que hoje estamos mais próximos de um acordo do que em qualquer outro momento no passado”, acrescentou.Os mediadores entregaram a Israel e ao Hamas um rascunho final de um acordo na segunda-feira, após um "avanço" nas negociações em Doha, revelou uma autoridade informada sobre as negociações à agência Reuters."Estamos prestes a ver uma proposta que apresentei há vários meses finalmente ser concretizada", disse o presidente dos EUA durante um discurso na segunda-feira, afirmando que o seu governo está a trabalhar "urgentemente para fechar este acordo" antes de passar a pasta a Donald Trump., disse Biden."O acordo libertaria os reféns, interromperia os combates, forneceria segurança a Israel e permitiria aumentar significativamente a assistência humanitária aos palestinianos que sofreram terrivelmente nesta guerra que o Hamas começou", disse Biden.

O que se sabe sobre o potencial acordo?

Os meios de comunicação israelitas partilharam detalhes do possível acordo de cessar-fogo, que tudo indica que estará dividido em três etapas.A segunda fase começará 16 dias após o cessar-fogo e irá focar-se nas negociações para libertar os restantes reféns, ou seja, homens e soldados.Por fim, a terceira etapa do acordo abordará acordos de longo prazo, incluindo discussões sobre o estabelecimento de um governo alternativo em Gaza e planos para reconstruir a região.O exército "não se deve retirar de Gaza até que todos os reféns sejam libertados, mas permitirá que os moradores se desloquem entre o sul e o norte de Gaza", avança o jornalO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que a bola está do lado do Hamas.O plano que Blinken deixa como legado, na sua última semana à frente da diplomacia dos Estados Unidos, é apresentado num discurso que vai fazer no Conselho do Atlântico. O plano deve ser depois trabalhado pela nova administração de Donald Trump.Os EUA têm estado a pressionar para um último esforço nas negociações com o objetivo de conseguirem alcançar um cessar-fogo em Gaza ainda antes da saída de Joe Biden da Casa Branca, a 20 de janeiro.No entanto, até agora ainda não foi possível chegar a um entendimento, com as duas partes a acusarem-se mutuamente de estarem a bloquear um acordo.

Netanyahu enfrenta pressão interna

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, enfrenta uma pressão interna, com vários membros do seu partido de extrema-direita a exigirem a sua demissão caso o acordo seja aprovado."Durante o ano passado, usando o nosso poder político, conseguimos impedir que este acordo fosse aprovado", disse o líder do partido ultranacionalista Poder numa mensagem que difundiu nas redes sociais.Itamar Ben Gvir pediu ao ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, para que "informe o primeiro-ministro, de forma clara e firme, que se o acordo for aprovado" não resta outra saída a não ser a demissão.Smotrich rejeitou na segunda-feira a proposta de tréguas que está a ser negociada no Qatar, mas não se comprometeu a abandonar o governo de coligação, tal como Ben Gvir lhe pede.c/agências