Gaza. Ministério da Defesa israelita diz ter recuperado os corpos de dois reféns

“Gostaria de expressar as minhas mais profundas condolências à família Al-Zaydana pela descoberta dos corpos de Yousef e Hamza, que foram sequestrados por assassinos do Hamas a 7 de outubro e resgatados numa operação heroica pelos nossos valentes combatentes”, escreveu o ministro israelita da Defesa no antigo Twitter.



O exército israelita confirmou apenas ter recuperado o corpo de Youssef al-Zayadna de um túnel na área de Rafah, na Faixa de Gaza, sem fazer comentários relativamente ao filho de Youssef, de 22 anos. No entanto, tanto a família quanto o Ministro da Defesa de Israel confirmaram que ambos os corpos foram encontrados.



O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu também já apresentou as suas condolências à família Zayadna.



“Esperávamos e trabalhávamos pelo regresso seguro dos quatro membros da família mantidos em cativeiro pelo Hamas. Devolvemos as crianças Bilal e Aisha a 23 de novembro, e queríamos devolver Youssef e Hamza da mesma forma”, disse Netanyahu.



Aïcha, de 17 anos, e Bilal, de 18, irmãos de Hamza, também foram capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro, mas foram libertados durante um troca de reféns que ocorreu a 30 de novembro de 2023, o último dia da única trégua observada até agora desde o início do conflito.

O anúncio da recuperação dos dois corpos ocorre numa altura em que as negociações indiretas entre o Hamas e Israel foram retomadas no Catar com o objetivo de se chegar a um acordo sobre um cessar-fogo e a libertação dos reféns ainda mantidos em Gaza.



“Continuaremos a fazer todos os esforços para trazer todos os nossos reféns para casa, tanto os vivos como os mortos”, garantiu Netanyahu.



O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse esta quarta-feira que um acordo de trégua na Faixa de Gaza está "muito próximo".



"No Médio Oriente, estamos muito perto de um cessar-fogo e de um acordo sobre os reféns", disse Blinken durante uma conferência de imprensa em Paris.



Os EUA têm estado a pressionar para um último esforço nas negociações com o objetivo de conseguirem alcançar um cessar-fogo em Gaza ainda antes da saída de Joe Biden da Casa Branca, a 20 de janeiro.



No entanto, até agora ainda não foi possível chegar a um acordo e o impasse permanece, com as duas partes a acusarem-se mutuamente de estarem a bloquear um acordo. O Hamas diz que libertará os reféns apenas se Israel concordar em retirar todas as suas tropas de Gaza e em implementar um cessar-fogo permanente na região. Por sua vez, Israel diz que não retirará as suas tropas até que o Hamas seja desmantelado e todos os reféns sejam libertados.



