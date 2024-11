Governo moçambicano anuncia nova descoberta de gás natural

"Relativamente à questão da descoberta de gás em Inhambane versus forças externas, eu penso que este é o risco que decorre em qualquer país que tem sobre o seu subsolo recursos que vão sendo descobertos", disse o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, no final da reunião ordinária daquele órgão, que decorreu hoje em Maputo, em que foram analisados os resultados dessa perfuração na área PT5-C.

"Eventualmente, aqui e acolá, já temos a experiência de outros países em que isso espevita a apetência de força externas e há que lutar com elas. Mas há também explorar os recursos que temos (...) para desenvolver os Estados", disse ainda, questionado pelos jornalistas.

Acrescentou igualmente que vão seguir-se "outras fases para aferir" a "comercialidade" desta descoberta em Moçambique, que tem das maiores reservas de gás natural em África.

"E quando assim for, e é apanágio do nosso país, aquele todo processo de transparência dos concursos, por aí fora, até que efetivamente a exploração efetiva aconteça e para o bem do país. Havendo forças externas, as internas têm que fazer o seu papel para defender o país e desenvolver", disse.

De acordo com a informação analisada hoje pelo Conselho de Ministros, na operação do primeiro furo da área PT5-C, na província de Inhambane, foi "confirmada a manifestação de gás natural".

"Análises posteriores mostraram tratar-se de uma nova descoberta. Seguir-se-ão avaliações adicionais para determinar a dimensão da descoberta e a verificar a respetiva comercialidade", disse ainda.

De acordo com informação do Instituto Nacional de Petróleo (INP), exploração e pesquisa de hidrocarbonetos na área onshore Pande e Temane (PT5-C), localizada na Bacia de Moçambique, foi concessionada em 2018 à Sasol Petroleum Mozambique Exploration Limitada (70%) e à Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (30%).

Moçambique tem três projetos de desenvolvimento aprovados para exploração das reservas de gás natural da bacia do Rovuma, classificadas entre as maiores do mundo, ao largo da costa de Cabo Delgado, incluindo um da TotalEnergies, ainda suspenso devido a questões de segurança, também na península de Afungi.