"Guerra em várias frentes". Israel alerta para mais operações militares na Cisjordânia

As forças israelitas reforçaram, nos últimos dias, a operação "muro de ferro" na Cisjordânia.A operação, que envolve grandes colunas de veículos apoiados por helicópteros e drones, foi lançada durante primeira semana de cessar-fogo em Gaza, que teve início do domingo passado."Precisamos de estar preparados para continuar no campo de Jenin, o que o levará a um lugar diferente", disse o tenente-general Herzi Halevi, chefe do exército israelita, em comunicado.Para além disso, pelo menos 16 palestinianos foram detidos pelas forças israelitas na Cisjordânia esta sexta-feira, de acordo com a agência de notícias palestiniana Wafa.O exército israelita negou ter dito aos moradores para deixarem as suas casas, afirmando que estava a "permitir que qualquer morador que escolhesse sair da área o fizesse por rotas seguras e organizadas com a proteção das forças de segurança israelitas".

Cisjordânia paralisada por bloqueios de estradas

Só as ambulâncias podem circular para prestar auxílio aos feridos da intervenção militar e mesmo assim correm grande risco., disse à AFP Bashar Basiel, um padre da vila de Taybeh, a nordeste de Ramallah."Na segunda-feira à noite, as pessoas estavam a regressar de Ramallah" depois do trabalho "e ficaram presas nos seus carros das 16h00 às 2h00", explica, especificando que cada veículo é revistado pelo exército israelita., disse um residente de Ramallah à AFP, explicando que uma viagem que normalmente levava vinte minutos levou duas horas na quarta-feira.

A Cisjordânia é um território palestiniano ocupado por Israel desde 1967 e dividido pela colonização israelita, considerada ilegal pelo direito internacional.

"Talvez este seja o início da anexação total da Cisjordânia?", questionou."Não vivíamos uma situação tão difícil desde a segunda Intifada", disse o padre Basiel, referindo-se à revolta palestiniana entre 2000 e 2005."Não nos sentimos seguros e não podemos viver assim", acrescenta Basiel. "Não sabemos exatamente qual é o plano dos israelitas, mas eles querem que deixemos o país", afirma.

c/agências