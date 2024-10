Harvey Weinstein. Antigo produtor de Hollywood tem cancro na medula óssea

Conhecido por ter sido um magnata do entretenimento, de 72 anos, já enfrentava vários problemas de saúde e foi já em setembro, segundo as fontes citadas pela NBC News e a ABC News, submetido a uma “intervenção cirúrgica ao coração”.



“Por respeito à privacidade de Weinstein, não faremos mais comentários”, afirmou Craig Rothfeld, legal do produtor para os cuidados de saúde, à ABC.



A porta-voz de Weinstein, Juda Engelmayer, disse à Variety que Rothfeld “expressa profunda consternação com as especulações em torno da condição médica de Weinstein”.



“É preocupante e inaceitável que tais questões de saúde privadas e confidenciais se tenham tornado um assunto público”, acrescentou Engelmayer.



De acordo com a comunicação social norte-americana, Weinstein está atualmente a receber tratamento para a LMC, um tipo de cancro da medula óssea, na prisão de Rikers Island, em Nova Iorque, onde aguarda para ser julgado por acusações de violação.



Weinstein sofre de diabetes, hipertensão arterial, estenose espinal e apresenta fluidos no coração e nos pulmões, segundo afirmaram anteriormente os seus representantes.



Numa comparência em tribunal a 18 de setembro, devido a uma nova acusação de agressão sexual a uma mulher em 2006, Weinstein apresentou-se pálido e fraco, numa cadeira de rodas. Esta acusação, a que o antigo produtor declara ser inocente e que foi decidida por um grande júri - cidadãos que participam no julgamento juntamente com os procuradores - junta-se a uma longa lista de acusações desde 2017, pelas quais já foi julgado e condenado duas vezes, em Nova Iorque e Los Angeles.



Mais de 80 mulheres acusaram Harvey Weinstein de assédio, agressão sexual ou violação, incluindo as atrizes Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Ashley Judd.



O antigo diretor dos estúdios Miramax deve ser novamente julgado em Nova Iorque, depois da sentença de 23 anos de prisão em 2020 pela violação da atriz Jessica Mann e pela agressão sexual de uma assistente de produção Mimi Haleyi, ter sido anulada por um tribunal de recurso no final de abril – decisão que foi vista como uma afronta e um passo atrás para o movimento #MeToo.



Harvey Weinstein continua detido, uma vez que também foi condenado em 2023 a 16 anos de prisão em Los Angeles por casos separados de violação e agressão sexual. Recorreu e nunca admitiu publicamente nada além de relações consensuais.