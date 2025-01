"Horrível" ataque em Nova Orleães. Biden declara que EUA "não tolerarão nenhum ataque"

Segundo fonte oficial da Casa Branca, Joe Biden foi informado dos últimos desenvolvimentos pelo FBI e continuará a ser nas próximas horas. O ainda chefe de Estado norte-americano ligou, entretanto, à presidente da Câmara (Mayor) de Nova Orleães, LaToya Cantrell, a oferecer apoio federal.

Numa nota, Biden declarou que os Estados Unidos “não tolerarão nenhum ataque” contra os habitantes, depois deste que deixou dez mortos e 35 feridos durante o Ano Novo em Nova Orleães.



“Nada justifica qualquer tipo de violência e não toleraremos quaisquer ataques contra o povo do nosso país”, afirmou o presidente norte-americano num comunicado.

O presidente agradeceu "pela resposta corajosa e rápida das autoridades locais na prevenção de mortes e ferimentos ainda maiores".



“Tenho sido continuamente informado desde o início desta manhã pela liderança da polícia federal e a minha equipa de segurança interna, incluindo o Secretário de Segurança Interna Ali Mayorkas, a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco, a Conselheira de Segurança Interna da Casa Branca Liz Sherwood-Randall e o Prefeito de Nova Orleans sobre o horrível incidente que ocorreu durante a noite”, escreveu Biden.



“Ordenei à minha equipa que garanta que todos os recursos estejam disponíveis enquanto as autoridades federais, estaduais e locais trabalham assiduamente para chegar ao fundo do que aconteceu o mais rápido possível e para garantir que não haja nenhuma ameaça restante de qualquer tipo.”



“Continuarei a receber atualizações ao longo do dia, e terei mais a dizer à medida que tivermos mais informações para compartilhar”, acrescentou.