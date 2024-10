REUTERS/Cesar Olmedo

O alerta é lançado pla Comissão Mundial da Economia da Água, um grupo que junta líderes e peritos internacionais.



Num documento avisam que já começou uma catástrofe hídrica que vai provocar problemas sociais, económicos e alimentares.



O retrato do que está a acontecer com o jornalista Sérgio Infante.



Cerca de 3 mil milhões de pessoas enfrentam a escassez deste precioso líquido.



As consequências serão ainda mais catastróficas se não forem tomadas medidas urgentes.