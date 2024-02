Indulto em caso de pedofilia na Hungria. Milhares manifestam-se no centro de Budapeste

A presidente da Hungria demitiu-se sábado, na sequência da contestação de que foi alvo, por causa do perdão de pena concedido a um homem condenado por crimes relacionados com o abuso sexual de menores.

Como as duas, Balog era considerado próximo do primeiro-ministro Viktor Orbán.A crise, sem precedentes desde 2010, levou milhares de pessoas à rua na capital do país, para "denunciar o sistema Orbán". Há uma semana tinham sido igualmente milhares a exigir a demissão de Katalin Novák, a primeira mulher a ocupar a presidência húngara."Não nos deixaremos intimidar", clamou a multidão que encheu como uma maré a Praça dos Heróis, numa"Os direitos democráticos foram espezinhados como nunca" nestes anos, afirmou à agência France Press Risko Laszlo, de 50 anos, apesar de não se mostrar otimista na "mudança" enquanto Orbán se mantiver solidamente no poder.Outra manifestante espera por seu lado "que o Governo deixe de acreditar que tudo lhe é permitido". "Estou contente por sermos tantos", aplaudiu esta professora de 65 anos."O primeiro-ministro soube do caso através da imprensa, ao mesmo tempo que vocês", garantiu esta sexta-feira o seu chefe de gabinete, Gergely Gulyas, afastando as críticas da oposição que acusam o chefe de Governo de ser igualmente responsável pelo indulto concedido.





Katalin Novák pediu desculpa e admitiu que cometeu um erro.