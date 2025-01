Inferno das chamas continua. Número de mortos em Los Angeles sobe para 16

Foto: Ringo Chiu - Reuters

O serviço de meteorologia dos Estados Unidos já alertou que o pior vai continuar na próxima semana, com muito vento e baixa humidade, combinação fatal que mantém Los Angeles debaixo de um manto espesso de fumo e de cinzas, com o prenúncio de que mais incêndios venham a surgir.



Pacific Palisades é uma das zonas mais afetadas. É de lá que a correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, Cândida Pinto nos descreve a angústia que o calvário do fogo está a trazer à comunidade.



As autoridades de saúde alertam também para os riscos do ar irrespirável. O departamento de saúde pública do condado de Los Angeles pede à população para ficar em casa e evitar a inalação de fumo.



E antretanto, polícia de Los Angeles está a combater os saqueadores nas zonas de evacuação obrigatória, tendo sido efetuadas sete detenções nos últimos dois dias, segundo o capitão Mike Lorenz, do Departamento de Polícia de Los Angeles.



"A pilhagem é um problema, o número de detenções está a aumentar continuamente", disse, falando no sábado à noite numa reunião da comunidade de Palisades.



"Estamos a apanhar saqueadores dentro da zona, mas estamos a proteger a área cada vez melhor todos os dias", acrescentou. "Chegámos mesmo a prender dois indivíduos que se faziam passar por bombeiros e entravam e saíam das casas".



Alguns residentes que tiveram de fugir contrataram seguranças privados para proteger o que restava das suas casas contra os saques, mesmo que estivessem quase todas queimadas, disse Lorenz. Esses guardas estão agora a ser controlados e vigiados de perto pela polícia de Los Angeles.