Ingerência russa. Juíza conclui que Manafort mentiu a Mueller

RTP14 Fev, 2019, 11:51 / atualizado em 14 Fev, 2019, 11:55 | Mundo

Paul Manafort "fez várias declarações falsas ao FBI, ao Gabinete do Procurador Especial e ao Grande Júri sobre questões que eram importantes para a investigação", incluindo os contactos com o seu sócio russo durante a campanha, concluiu a juíza Amy Berman Jackson.Os advogados de Paul Manafort têm argumentado que o antigo director de campanha não mentiu intencionalmente.



A decisão da juíza federal, a quem foi atribuída a supervisão do caso, constitui mais uma reviravolta na investigação liderada por Robert Mueller para descobrir se houve e de que modo ingerência russa nas eleições de 2016.





A juíza Jackson considera que existem provas “preponderantes” de que Manafort mentiu sobre três assuntos diferentes, incluindo sobre as comunicações mantidas com o antigo sócio russo Konstantin Kilimnik, enquanto era diretor da campanha do atual presidente dos Estados Unidos.





Na semana passada, uma transcrição do tribunal revelava que a equipa do procurador especial acreditava que as supostas mentiras de Manafort eram importantes para a investigação em curso, agora centrada nas reuniões que terão decorrido, durante a campanha eleitoral, entre Manafort e Kilimnik. Os procuradores acreditam que Kilimnik tem laços com os serviços secretos russos.Os procuradores consideram que as mentiras de Manafort sobre a frequência e a substância dos seus contactos com Kilimnik vão “muito diretamente ao âmago daquilo que o gabinete do procurador especial está a investigar”.Mueller considera que Manafort mentiu sobre o número de vezes em que debateu com Kilimnik o "plano de paz ucraniano ”.Paul Manafort admitiu a culpa nas acusações de conspiração e adulteração de testemunha em setembro, um mês depois de ter sido condenado por oito crimes, incluindo fraude financeira, em agosto passado, relativo ao seu trabalho como consultor político na Ucrânia.