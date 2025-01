Insatisfeitos com lista de veteranos timorenses devem apresentar reclamação

"A lista dos novos veteranos já foi completamente publicada e o que se pede é que todos apresentem reclamações e contestações, caso existam", afirmou o ministro Gil da Costa Monteiro, quando questionado pela Lusa sobre as críticas feitas por deputados e cidadãos timorenses à nova lista.

A nova lista, publicada na semana passada, atualizou o número de veteranos para 92.591 contra os 124.782 existentes em 2009, recebendo críticas de alegados veteranos em vários municípios e de deputados da oposição no parlamento nacional.

Segundo o ministro, as pessoas que desejem reclamar ou contestar a lista devem preencher um formulário no seu município de origem para ser enviado para o Conselho de Combatentes da Libertação Nacional, que depois encaminhará o caso para as autoridades competentes para análise.

"A verificação da lista de veteranos de 2009 foi feita nos municípios. Pretende-se que as reclamações sejam igualmente apresentadas localmente, em vez de serem levadas diretamente ao ministro a nível nacional", afirmou Gil da Costa Monteiro.

Para o ministro, qualquer reclamação deve seguir as "regras e a lei e o prazo de 60 dias para contestação".

"Por isso, apelo para que apresentem as reclamações dentro das regras", afirmou o governante.

Gil da Costa Monteiro destacou também que, para resolver as polémicas em torno desta lista, o ministério seguirá apenas o que está estipulado na lei, pedindo aos cidadãos que confiem no trabalho do Ministério dos Combatentes da Libertação Nacional.