Instituto de Yad Vashem condena declaração conjunta de Israel e Polónia

A Lei do Holocausto foi atenuada na semana passada, após pressões dos governos de Israel e dos Estados Unidos. Antes da atenuação, a lei proibia o uso da expressão “campos de extermínio polacos” e insinuações de que o país tinha sido conivente com os crimes nazis.



Com a atenuação, deixou de existir pena de prisão para estes atos. Para além disso, foi assinada uma declaração conjunta entre a Polónia e Israel, onde se definia a utilização de determinadas expressões e o papel dos polacos na II Guerra Mundial.



Contudo, essa declaração não agradou aos historiadores do memorial Yad Vashem, que protestaram contra a mesma em comunicado.



“A declaração contém expressões altamente problemáticas, que contradizem conhecimentos históricos globalmente aceites”, afirmou a instituição.





Essas expressões encontram-se, principalmente, no terceiro ponto da



Numa das linhas é escrito que “durante a guerra, o Governo polaco no exílio tentou travar as atividades nazis, dando a conhecer aos aliados ocidentais o assassínio sistemático de judeus polacos”.



“Grande parte da resistência polaca, durante várias ações, não só falhou em ajudar os judeus, como também esteve envolvido na sua perseguição”, escrevem.