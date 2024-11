Inundações em Espanha. Mulher resgatada com vida após três dias presa no carro

A notícia foi anunciada pelo presidente da Proteção Civil da Comunidade Valenciana, Martín Perez, na sexta-feira à noite, a cerca de 400 voluntários que participam nas operações de busca pelos desaparecidos.A passagem subterrânea ficou inundada pelas fortes chuvas que atingiram a região na passada terça-feira.As imagens que estão a ser partilhadas nas redes sociais mostram a sobrevivente a ser transportada pela equipa de salvamento. Segundo o jornal, a mulher foi transferida de imediato para o hospital após ser resgatada.

Mais de dez mil militares enviados para o terreno

O Governo diz que é impossível determinar ao certo o número de desaparecidos, depois de ter surgido na imprensa espanhola um documento que aponta para 1.900 pessoas por localizar.O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este sábado um reforço dos operacionais no terreno.A estes militares juntar-se-ão cerca de 5.000 policiais e guardas civis.O primeiro-ministro espanhol reconheceu que há uma "situação trágica" em Valência por causa das cheias e uma resposta insuficiente das autoridades.. Sei que há problemas e carências, que ainda há serviços colapsados, municípios sepultados pelo lodo, pessoas desesperadas que procuram os seus familiares, pessoas que não conseguem aceder às suas casas, lares destruídos e sepultados pela lama. Temos de melhorar", afirmou Sánchez.O primeiro-ministro apelou à união das administrações e garantiu todo o apoio que for necessário ao governo regional da Comunidade Valenciana (do Partido Popular), a quem compete a coordenação da resposta no terreno e as solicitações de meios ao Estado central, como lembrou o próprio Sánchez.A tragédia está a ser já classificada como o pior desastre relacionado com enchentes na Europa desde 1967, quando pelo menos 500 pessoas morreram em Portugal.

c/agências