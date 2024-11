Inundações em Espanha. Rei Felipe VI recebido com apupos e insultos em Paiporta

Muitas pessoas indignadas receberam a comitiva com insultos e confrontaram-nos, enquanto o rei e a rainha tentaram mediar com os jovens que os abordaram.Pedro Sánchez e a rainha acabaram por abandonar a visita enquanto Felipe VI e o presidente da Comunidade Valenciana tentavam acalmar a situação. Os chefes de Estado tentavam ficar a par das tarefas de resgate e de recuperação de bens básicos e deram as condolências às famílias dos falecidos e dos desaparecidos.O rei, juntamente com Carlos Mazón, tentou falar com os moradores e acalmar os animos, mas os insultos continuavam.

Felipe e Letizia, acompanhados por Pedro Sánchez, pelo Presidente da Generalitat, Carlos Mazón, e pela Delegada do Governo na Comunidade Valenciana, Pilar Bernabé, estiveram pouco depois no posto de comando avançado instalado em Paiporta, uma das localidades mais atingidas pela intempérie, que já fez 217 mortos.







A imprensa espanhola avançou, entretanto, que a visita da comitiva real pelas localidades afetadas foi suspensa.