Israel diz estar preparado para atacar Irão mesmo com novo acordo nuclear

“Apresentámos aos nossos aliados algumas informações concretas que mostram que o Irão está a enganar o mundo de forma sistemática“, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid.”, acrescentou Lapid, que em 2023 assumirá a liderança rotativa do governo de coligação israelita.Desta forma, Lapid e o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, deixaram claro que, se necessário, Israel está preparado para agir de forma independente contra o Irão mesmo que as potências mundiais cheguem a um acordo com Teerão., sublinhou Lapid numa audiência no Comité de Negócios Estrangeiros e Defesa do Knesset, o parlamento israelita.“Israel não permitirá que o Irão se torne um Estado no limiar do nuclear”, insistiu Lapid, acrescentando que “o principal desafio da política externa de Israel é travar o programa nuclear iraniano“.

As negociações, que ocorrem em Viena, visam, ao mesmo tempo, reintegrar Washington no acordo e garantir que o Irão respeita os seus compromissos nucleares, que têm vindo a ser sistematicamente violados desde a saída dos EUA do acordo e da consequente escalada de sanções a Teerão.

O coordenador da União Europeia, Enrique Mora, disse na segunda-feira que as negociações estarão concluídas numa questão de semanas, mas Teerão já declarou que a prioridade é o levantamento das sanções dos EUA não fazendo qualquer referência à limitação do seu programa nuclear. Bennet mostra-se, por isso, cético relativamente às negociações e pede uma "posição mais firme" por parte das potências mundiais., acrescentou o primeiro-ministro israelita. “Eles são um regime corrupto e muito extremista”, afirmou Bennett.Por sua vez, quando questionado sobre os comentários do comandante da Força Aérea, que disse na semana passada que Israel poderá atacar e danificar significativamente as instalações nucleares do Irão, Bennett apenas disse que preferia a abordagem de “falar pouco e fazer muito”. “Não acho que precisemos de acordar todos os dias a ameaçar a torto e a direito. É mais importante agir”, sublinhou.

Estará Israel a fazer bluff?

Há, no entanto, quem duvide das palavras de Bennett e Lapide relativamente a um possível ataque de Israel ao Irão num contexto de acordo de Teerão com as grandes potências.A história assim o diz. Antes de ter sido assinado o acordo nuclear, foram vário os dedos a apontar ao Estado hebraico uma alegada campanha de eliminação seletiva de cientistas nucleares iranianos e outros responsáveis pelo programa nuclear do país. Entre 2010 e 2012, foram assassinados pelo menos quatro cientistas iranianos.A partir de 2013, altura em que as potências mundiais e o Irão assinaram um acordo nuclear provisório, Israel abrandou a sua política ofensiva contra Teerão e até o Governo de Trump ter abandonado o pacto, em 2018, essa estratégia foi suspensa.Em vez disso, Israel optou pela missão de descobrir e revelar alegadas fraudes iranianas ao mundo.Depois da saída dos EUA do acordo e de o Irão ter começado a violar abertamente o acordo nuclear, Israel terá retomado uma posição mais ativa.