Japão mobiliza caças ao detetar presença de aviões russos em redor do país

A última vez que aeronaves militares russas voaram ao redor do Japão foi em 2019, disse um funcionário do ministério à agência de notícias France-Presse. Na altura, os bombardeiros russos entraram no espaço aéreo japonês.

Os aviões russos Tu-142 sobrevoaram o mar entre o Japão e a Coreia do Sul em direção à região sul de Okinawa. Em seguida, dirigiram-se para norte, sobre o oceano Pacífico, a norte da ilha de Hokkaido, indicou o ministério, em comunicado, acrescentou que os aparelhos também sobrevoaram uma zona palco de um conflito territorial entre o Japão e a Rússia.

"Em resposta, mobilizámos urgentemente os caças da Força Aérea de Auto-Defesa", referiu o ministério.

No início da semana, as marinhas chinesa e russa iniciaram manobras no norte do mar do Japão, no âmbito de exercícios navais russos de grande envergadura, em resposta, de acordo com o Presidente russo, Vladimir Putin, à presença crescente dos Estados Unidos e aliados na região Ásia-Pacífico.