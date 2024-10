Jovem yazidi resgatada na Faixa de Gaza após anos de cativeiro

A mulher é membro da minoria religiosa curda yazidi, que habita áreas da Síria e do Iraque.

Durante a campanha militar do grupo extremista Estado Islâmico em 2014, mais de cinco mil dos cerca de 1.600 milhões de yazidis atuais, foram mortos e mais de seis mil raptados, sobretudo mulheres e crianças, vendidas depois como escravas em mercados aos islamitas. A ONU considerou a campanha do EI um "genocídio".

Foi resgatada após mais de quatro meses de esforços e de tentativas fracassadas devido às operações militares israelitas no enclave, explicou, à Reuters, Silwan Sinjaree, o chefe de gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque.Os responsáveis iraquianos mantinham contacto com Sido depois dela ter conseguido fugir do seu captor, e passaram as suas informações aos serviços norte-americanos, que organizaram a sua saída de Gaza, com auxílio de Israel.

Missão secreta em Gaza

Fontes do exército israelita confirmaram ter coordenado a libertação de Sido com a embaixada norte-americana em Jerusalém e "outros agentes internacionais".Acrescentaram em comunicado, que"Numa operação complexa, coordenada entre Israel, os Estados Unidos, e outros agentes internacionais, ela foi recentemente resgatada da Faixa de Gaza, numa missão secreta, através da passagem de Kerem Shalom" referiu o comunicado.Um porta-voz do Departamento de Estado referiu que os Estados Unidos "ajudaram a resgatar em segurança de Gaza uma jovem mulher yazidi, para a reunirem com a sua família no Iraque".A mesma fonte revelou de ela foi raptada da sua casa no Iraque quando tinha 11 anos, sendo vendida e traficada para Gaza. Depois da morte do seu captor e da sua fuga, ela procurou o repatriamento, acrescentou.

Milhares de desaparecidos

Sinjaree disse à Reuters que Sido está fisicamente bem mas traumatizada pelo seu cativeiro e pela situação humanitária em Gaza., que levantou a questão à margem de reuniões na ONU, o mês passado.Mais de seis mil yazidis foram capturados pelos militantes do EI na região de Sinjar em 2014, com as meninas e as mulheres a serem vendidas para escravidão sexual e os rapazes treinados como soldados e levados para a Turquia e para a Síria., de acordo com as autoridades iraquianas, mas cerca de 2.600 permanecem desaparecidos.