Líbia expulsa 613 migrantes do Níger em jornada "perigosa e traumatizante" pelo Saara

En 2025, les expulsions de #Libye vers le #Niger se poursuivront. La plupart des personnes concernées étaient auparavant dans des centres de rétention en Libye.



Dans la nuit du 3 au 4 janvier, 613 Nigériens, dont des mineurs, sont arrivés dans la ville désertique de #Dirkou pic.twitter.com/8kuct9DXRn — Alarmephone Sahara (@AlarmephoneS) January 6, 2025

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM),Entre os deportados, que chegaram no último fim de semana à cidade nigerina de Dirkou, encontram-se mais de 60 menores e muitos trabalhadores migrantes detidos pelas autoridades líbias em dezembro passado., denunciou a organização Alarm Phone Sahara, acrescentando que “todos os seus pertences, incluindo telemóveis e dinheiro, foram confiscados pelas forças líbias”., afirmou Azizou Chehou, da organização Alarm Phone Sahara.Os cidadãos exilados esperam agora ser transferidos para a cidade Agadez dentro de alguns dias, uma vez que pequena cidade de Dirkou, com cerca de 15 mil habitantes, tem um centro de trânsito gerido pela Organização Internacional para as Migrações, mas só tem cerca de 30 lugares e já está lotado., lê-se na publicação da organização.A Itália, por exemplo, assinou acordos com a Tunísia e a Líbia para limitar as travessias do Mediterrâneo e dados do Ministério italiano do Interior indicam que chegaram 66.317 pessoas ao país em 2024, o que é menos de metade do número registaado em 2023., sublinhou David Yambio, porta-voz da organização sem fins lucrativos Refugiados na Líbia, citado pelo, acrescentou.O caminho da Líbia para o Níger através do deserto do Saara não foi fácil, adiantou Yambio, que explicou que, disse também Chehou, da APS.A Líbia é tradicionalmente atrativa para muitos trabalhadores, com migrantes do Níger, Mali e Chade indo para as regiões do sul a fim de encontrar empregos na agricultura, construção e comércio. Muitos outros viajam para a Líbia para economizar dinheiro antes de seguirem para a costa, onde embarcam em barcos de contrabandistas com destino à Europa.A agência da ONU para refugiados, o ACNUR, espera que mais grupos de migrantes cheguem da Líbia e prepara-se, por isso, para “apoiar a OIM, particularmente na identificação e apoio a indivíduos que possam precisar de proteção internacional".