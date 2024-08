Lufthansa suspende voos para Telavive e Beirute

"Devido aos acontecimentos atuais, o Grupo Lufthansa está novamente a ajustar o seu serviço para o Médio Oriente", disse um porta-voz da empresa à agência de notícias espanhola EFE.

"Todos os voos de passageiros e de carga para Telavive serão temporariamente suspensos a partir de quinta-feira à noite, 01 de agosto, até 08 de agosto inclusive", disse ele.

Além disso, "o cancelamento dos voos para Beirute é prolongado por uma semana, até 12 de agosto, inclusive", acrescentou.

A Lufthansa oferece o cancelamento ou a remarcação gratuitos aos passageiros afetados pelos cancelamentos.

A companhia aérea já tinha decidido na quarta-feira à noite que um voo com escala prevista em Larnaca (Chipre) para substituir os pilotos e a tripulação de cabine não seguiria para o seu destino, o aeroporto de Telavive, após o encerramento do espaço aéreo iraniano devido a "atividades militares".

Assim, os pilotos e os comissários de bordo iriam levar o avião de volta a Munique, com 167 passageiros a bordo, em vez de voarem para Israel, disse um porta-voz da companhia aérea ao "Bild".

Outros 23 passageiros optaram por permanecer em Chipre.

A situação no Médio Oriente agravou-se desde quarta-feira, com a morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, na capital iraniana, que o grupo islamita palestiniano e Teerão atribuem a Israel.